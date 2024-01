El PSOE pide "no paralizar" los pasos de cebra elevados y plantea nuevos cerca de colegios o en vías de doble sentido

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logorño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha solicitado este lunes al equipo de Gobierno municipal que "no paralice" y "dé continuidad a la política de construcción de nuevos pasos de cebra elevados que llevó a cabo el anterior Ejecutiv local, y se aplique para aumentar la seguridad vial en la ciudad".

"Solicito al señor Escobar que construya sobre lo construido, que dé continuidad a una política que es buena para la ciudad, que tuvo un apoyo claro, y fue demandada por los vecinos de Logroño, que mejora la seguridad vial, y da una mayor accesibilidad a personas con dificultades, y que permitirá seguir reduciendo el número de accidentes graves o de fallecimientos", ha afirmado.

Para ello, el portavoz del Grupo Socialista, acompañado por los ediles del PSOE Esmeralda Campos y Kilian Cruz, se ha desplazado hsta Avenida Club Deportivo, en el cruce con la calle Juan II, donde hace justo dos años se produjo un atropello mortal en el que falleció una mujer de 67 años arrollada por un vehículo.

Así, ha recordado que "en el anterior mandato, en esta zona, elevamos el paso de cebra existente en Avenida Club Deportivo, cercano al colegio Siete Infantes, el paso de cebra que conecta el IES Tomás Mingot con el Centro de Salud, y el Paso de cebra que permite la unión de la calle Alfonso VI con Siete Infantes de Lara, queda elevar este paso de cebra en la confluencia con Juan II".

Por ello, ha reclamado al alcalde de Logroño que "lo haga, es una petición vecinal", al tiempo que ha criticado que "en estos 7 meses de Gobierno, todos aquellos pasos de cebra previstos se han parado, no se ha construido ni uno nuevo, todo está paralizado, esto también". "A nuestro juicio, no tiene sentido y perjudica a la ciudad", ha afirmado.

Hermoso de Mendoza ha subrayado que esta semana se están celebrando las Juntas de Distrito "donde los vecinos siguen exponiendo sus necesidades y demandas, la mayor seguridad vial en sus calles y barrios es una de ellas".

Algo, ha lamentado, ante lo que "los nuevos pasos de cebra previstos realizar por el anterior equipo de Gobierno, y para los que había presupuesto no son relevantes ni prioritarios para el señor Escobar".

Así, ha señalado que "el Partido Socialista presentó esta solicitud como enmienda a los Presupuestos y fue rechazada, y también presentó una moción al respecto para dar mayor seguridad a los colegios, una moción que también fue rechazada por el Partido Popular".

Algunas demandas manifestadas por las asociaciones vecinales y la comunidad educativa en este sentido son en la calle Duques de Nájera a la altura del Colegio Jesuitas; cruce de Avenida de la Sierra con calle Nestares enfrente del colegio La Guindalera; calle Chile, a la altura del Colegio Infantil Las Gaunas (frente a Domino Pizza); Avenida Club Deportivo a la altura del Colegio Divino Maestro; calle Estambrera con calle Pedregales; calle Alameda con calle Manantiales en La Estrella...

En palabras de Hermoso de Mendoza, "al señor Escobar se le ha parado el reloj, y volvemos al pasado, un pasado con más coches en el centro de la ciudad, con eliminación de carriles bici, y con una preocupante parálisis en la mejora de la seguridad vial".

"Al señor Escobar le oímos decir en campaña que no estaba en contra de los pasos de cebra elevados. Le pido que actúe, que invierta, que destine presupuesto a esta política. Me temo que llegue a cumplir su primer año de mandato y no tengamos ningún paso de cebra elevado más en la ciudad. Es preocupante", ha concluido.