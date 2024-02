PSOE pide a Junta y Ayuntamiento desarrollar políticas de vivienda pública "para evitar que jóvenes se vayan"

El PSOE de Málaga ha advertido este martes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga que "o desarrollan políticas de vivienda pública en nuestra ciudad o no se podrá evitar que los jóvenes se vayan de Málaga, capital española que encabeza la subida de precios del alquiler y también de compra de vivienda".

Así lo ha señalado el secretario provincial del PSOE y portavoz socialista en el Consistorio de la capital, Daniel Pérez, acompañado de la responsable de Vivienda en el PSOE de Málaga y la edil del grupo socialista, Ana Villarejo y Carmen Martín, respectivamente; de la parlamentaria andaluza del PSOE Alicia Murillo, y "de una docena de jóvenes afectados por el retraso de este pago por parte del Ejecutivo andaluz".

Pérez ha contrapuesto "dos realidades sobre la gestión de la vivienda entre dos administraciones". "Por un lado vemos al Gobierno central, que ha puesto sobre la mesa medidas para ayudar a los jóvenes menores de 35 años a emanciparse, que ya se han incorporado al mercado laboral, pero con los precios del alquiler y la falta de vivienda en su ciudad lo tienen verdaderamente difícil. Pedro Sánchez ha puesto en marcha préstamos ICO para adquirir una vivienda, mientras que la Junta de Andalucía, quien tiene la competencia en vivienda, no hace absolutamente nada", ha dicho.

"Del lado del gobierno de Pedro Sánchez vemos a una administración que se solidariza con los jóvenes", ha insistido, al tiempo que ha agregado que, "por el contrario, Moreno ha conseguido que el sueño de la emancipación se convierta para los jóvenes en una pesadilla debido a los retrasos en el pago del Bono Alquiler Joven, un plan financiado por el Gobierno central y tramitado por la comunidad autónoma".

De igual modo, el socialista se ha referido "en esta ecuación sobre la falta de vivienda y el auge de precios", al alcalde de la ciudad: "Debe exigir a Moreno que se afane en la construcción de vivienda protegida. La tensión por los alquileres turísticos ya ha llegado a los barrios y cada año son muchos los jóvenes los que hacen la maleta para marcharse a otros municipios con alquileres asequibles. Hay que actuar ya. O se ponen en marcha medidas desde el ámbito regional y local, o no habrá vuelta atrás para nuestros jóvenes, como los de este barrio de Miraflores".

Por su parte, Villarejo ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de los avales ICO para la primera compra de vivienda, "que consiste en una línea de 2.500 millones puesta en marcha por el Gobierno central para que jóvenes con menos de 35 años y familias con menores a su cargo puedan acceder un hogar", ha valorado.

La responsable socialista ha señalado que "de esta manera el gobierno de Pedro Sánchez consigue que un pilar del estado del bienestar, que es la vivienda. Primero con la puesta en marcha del Bono Alquiler Joven y ahora con estos avales para la adquisición de vivienda".

También Villarejo ha confrontado "lo que hace un gobierno progresista por los jóvenes, el del PSOE, y lo que hace Moreno en la Junta de Andalucía. Porque mientras otras comunidades de nuestro país ya se están beneficiando de la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven y sus solicitantes ya tienen el dinero en el banco, en Andalucía el pago de la primera edición de esta ayuda no ha llegado todavía a miles de jóvenes en Andalucía".

Ha explicado que "si hasta el momento un joven no podía plantearse la compra de una vivienda si no tenía al menos 40.000 euros en el banco, ahora con los avales ICO del Gobierno central son todo facilidades para los menores de 35 años y aquellas familias con menores a su cargo".

Además, ha dicho, "no habrá coste alguno de gestión ni para los bancos ni para los solictantes", que no deberán superar "los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el Iprem). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirentes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno", ha explicado.

Ha agregado que el límite de patrimonio del avalado será de un máximo de 100.000 euros. Para la socialista, "estamos de enhorabuena con un gobierno progresista en España, sensibilizado con los problemas de los ciudadanos", ha concluido.

Por último, Martín ha recordado otras medidas del Gobierno central y, por otro lado, ha expresado que "pagar un alquiler en Málaga con un sueldo normal", que se sitúa en torno a los 1.250 euros brutos mensuales, "es francamente difícil, porque los precios están por las nubes", mientras que el regidor "mira hacia otro lado, porque su política de vivienda pasa por beneficiar la proliferación de pisos turísticos y construir torres inalcanzables para las familias malagueñas".