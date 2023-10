PSOE pide a Guardiola que deje el "postureo" y trabaje "en serio" por el campo para no generar "más incertidumbre"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a dejar el "postureo" y comience a trabajar "en serio" por la agricultura y la ganadería para no generar "más incertidumbres" en el sector primario.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación en Zafra, hasta donde se ha trasladado para ofrecer la habitual rueda de prensa de los lunes con motivo de la Feria Internacional Ganadera, ha trasladado la "preocupación" que han recibido del sector primario ante el gobierno del Partido Popular y Vox, al tiempo que ha señalado que lo único" que han visto de la presidenta María Guardiola ha sido "la política del postureo, la política de la ausencia total de compromiso".

En este sentido, se ha referido a la visita de Guardiola a la Feria de Zafra donde se comprometió a poner en marcha una estrategia de sanidad animal que "lo único que tiene es el título", puesto que "no está dotada de fondos, no tiene unos plazos, no tiene un plan específico para poder hablar con seriedad de una estrategia en condiciones".

Por ello, a los socialistas les preocupa la "falta de compromiso" por parte del Ejecutivo extremeño así como las "incertidumbres" que Guardiola "genera" con respecto al sector primario, y en concreto en cuestiones "tan importantes" para el sector como es la PAC.

A lo socialistas no les extraña que Guardiola genere "incertidumbres" en el sector teniendo en cuenta que esta PAC es "más justa, más redistributiva, que genera más beneficios a aquellos que menos tienen en el sector primario". Así, ha añadido que según las "prioridades" de Guardiola "de privilegiar a quienes más tienen" no les extraña que "también lo haga" en la ganadería y de la agricultura.

Por el contrario, ha dicho, los socialistas están en "una tarea de oposición contundente pero muy seria y muy rigurosa", y en este sentido se ha referido a las alegaciones presentadas por los socialistas la semana pasada en la Asamblea durante el debate de convalidación del decreto sobre los "privilegios fiscales" del gobierno regional, reclamando que se incrementen a 8 millones las ayudas a los cereceros del Norte de Cáceres.

REDUCIR TRABAS AMBIENTALES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, ha calificado como 'kamikaze' la política del actual gobierno de PP y Vox con respecto a las exigencias medioambientales, y en este sentido ha señalado que "negar la evidencia de la emergencia climática" resulta "cuanto menos muy irresponsable".

Según Vega, "banalizar con este tipo de políticas y reducirlas a ese debate tan cortoplacista" no es "una idea muy adecuada", al tiempo que ha apuntado que los socialistas defienden que hay que "poner el equilibrio en el punto de mira", es decir, "potenciar el desarrollo pero hacerlo con un respeto por el medioambiente".