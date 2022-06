El PSOE pide a Feijóo que "deje las excusas" y permita renovar el CGPJ

El portavoz de la comisión ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha pedido este lunes al lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "deje las excusas" y "cumpla de una vez por todas con su obligación constitucional de renovar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sicilia ha reclamado, en rueda de prensa, a Feijóo "que no permita un nuevo bloqueo no solo del CGPJ, sino también en la renovación del Tribunal Constitucional" y le ha acusado de "parecerse cada vez más al PP de antes, al de (Mariano) Rajoy cuando hace una defensa de (Luis) Bárcenas o al de (Pablo) Casado cuando busca excusas para no renovar el CGPJ".

El portavoz socialista ha lamentado que ahora la "excusa" sean las elecciones andaluzas del 19J, que "no son una motivación para no renovar" el CGPJ, que "lleva con el mandato caducado más de dos años".

Ha insistido en que piden a Feijóo que "deje las escusas, se siente, hable, procure que haya una renovación del CGPJ y evite que se pueda bloquear el Tribunal Constitucional".

También ha solicitado al presidente del PP que "piense en el interés general de todos los españoles, que es renovar los órganos constitucionales", y ha asegurado que el PSOE "seguirá haciendo un llamamiento, lo hizo con Casado y ahora con Feijóo".