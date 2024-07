El PSOE pide explicaciones al alcalde por la apertura de diligencias por prevaricación en Aucorsa

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha pedido este jueves "explicaciones inmediatas" al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), tras conocer "la apertura de diligencias previas por prevaricación administrativa en Aucorsa contra el presidente de la empresa municipal en 2021", así como por un informe del Tribunal de Cuentas que "señala la adjudicación de siete contratos a dedo por Aucorsa sin procedimientos administrativos en suministros por valor de 1,8 millones de euros".

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha criticado, junto a la concejala socialista Isabel Bernal, la "oscuridad, opacidad y falta de transparencia" del gobierno municipal que preside Bellido, lamentando que, "desde que el PP gobierna la ciudad, los concejales consejeros de las empresas no contamos con información de lo que ocurre en ellas".

Así, ha dicho que "nos ha llegado el informe del Tribunal de Cuentas" de la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) correspondiente al año 2021 "y nos hemos encontrado sorpresas importantes, entre ellas que señala que se han adjudicado, saltándose la Ley y sin procedimientos administrativos, un total de siete contratos por valor de 1.850.00 euros en suministros de repuestos, lubricantes electricidad o neumáticos, todos ellos con adjudicaciones a dedo".

"Además de no informar a los consejeros --ha proseguido--, tampoco han informado de que el juez ha pedido el nombre del presidente en 2021 de la empresa Aucorsa, en el procedimiento mediante el que ha abierto diligencias previas por prevaricación administrativa", y por ello ha pedido a Bellido "explicaciones urgentes, para que nos cuente en el consejo de administración y en la junta general de la empresa lo que está ocurriendo en Aucorsa".

En este sentido, Romero ha anunciado que el Grupo Socialista pedirá por escrito que responda a "por qué el juez abre diligencias previas por procedimiento administrativo, por que el Tribunal de Cuentas hace este informe señalando que se han ejecutado siete contratos a dedo, y también en qué afectan estos hechos a los consejeros de este mandato y del anterior".

La cuestión, según ha señalado, es que "desde que Bellido gobierna la ciudad, el nombre del Ayuntamiento de Córdoba está en los juzgados, y eso no puede ocurrir, por lo que le exigimos transparencia y no pararemos hasta que nos dé toda la información", y ha criticado que "ni el presidente ni la gerente de Aucorsa han dado explicaciones en el consejo de administración, por lo que no sabemos si las diligencias por prevaricación estarán relacionadas con la información que nos ha trasladado el Tribunal de Cuentas".