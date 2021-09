El PSOE pide "estar unidos" en el Ayuntamiento de Madrid contra la homofobia

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha llamado a los grupos municipales para "estar unidos" en la "solución" a las agresiones homófobas como la que el domingo se produjo en el centro de la capital, donde ocho encapuchados agredieron a un joven de 20 años y le grabaron la palabra "maricón" en un glúteo.

"Queremos hacer un llamamiento desde el grupo municipal socialista a la unidad de todos los grupos políticos para que, más allá de los discursos, de las declaraciones, de la frasecita final, más allá de todo eso, estemos todos unidos en la solución" frente la homofobia, ha dicho Espinar tras reunirse este martes con el director del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, Rubén López.

También ha llamado a las administraciones -Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, y Delegación del Gobierno, que tienen un "compromiso claro para trabajar este tema"- a "ponernos a remar todos juntos en la solución".

Respecto a Vox, la portavoz municipal del PSOE ha señalado que "nadie está acusando" a la formación liderada por Santiago Abascal "de ser los que están proponiendo este tipo de agresiones".

"Pero sí culpo a Vox directamente de no estar en la solución del problema y, si no se está en la solución, se está en el problema", ha añadido Espinar, al tiempo que ha dicho al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "no tenga tanta prisa por ponerse la camiseta de Vox" porque en el PP "sí se han reconocido este tipo de agresiones" como homófobas.