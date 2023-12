El PSOE pide a la DPH que no abandone a las asociaciones de cooperación al desarrollo

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca ha manifestado este martes que la institución "tiene que ofrecer una solución al problema que ha creado el Ayuntamiento oscense entre las asociaciones de cooperación al desarrollo".

"No estamos hablando de un asunto municipal sino general: los proyectos que estas entidades realizan es vital para miles de personas en todo el mundo", ha señalado el portavoz, Antonio Biescas.

Por eso, el PSOE presentará una propuesta de resolución para su debate en el primer pleno del año que busca "paliar la falta de apoyo por parte del Ayuntamiento de Huesca a estos proyectos como consecuencia de la entrada de VOX en el Consistorio. La capital del Alto Aragón, así como el resto de la provincia, siempre han destacado por su solidaridad con quienes más ayuda necesitan, el futuro de muchas asociaciones que se dedican a ello pende de un hilo por la reducción drástica de un 94% que ha impuesto la ultraderecha en la ciudad de Huesca".

Biescas ha indicado que la Diputación cuenta con una línea de subvenciones para estas entidades, "y por consideración con las que han quedado abandonadas por el ayuntamiento oscense, pedimos a la institución provincial que incremente la partida mediante una modificación presupuestaria. Estamos hablando de 94.000 euros en un presupuesto de 95 millones de euros".

El portavoz de los socialistas en la DPH ha recalcado: "Solo estamos pidiendo al presidente Claver que no asuma de nuevo las tesis de VOX, algo que ya hizo negando el debate sobre Periferias o suprimiendo las ayudas para la memoria democrática. Le recordamos que él no está atado a la ultraderecha, que no la necesita para gobernar en esta institución y, por tanto, no tiene que seguir sus órdenes".