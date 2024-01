PSOE pide la dimisión del presidente de Divertia por "irregularidades" en la programación navideña

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha reclamado este sábado la dimisión del presidente de Divertia y la comparecencia del concejal de Festejos por "irregularidades en la organización de los festejos navideños".

La concejala del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha indicado que el gerente de Divertia, Oliver Martínez, "no informó a la ciudadanía de la ausencia de las medidas de seguridad anunciadas para la fiesta de Nochevieja de la Plaza Mayor" a pesar de ser "un requisito expreso del permiso firmado por el concejal Jesús Martínez Salvador para su celebración".

Además, en relación con el desfile de dromedarios en la cabalgata de Reyes, el PSOE ha afirmado que ha confirmado que la empresa propietaria de los animales ofreció los servicios el pasado mes de septiembre "y, desde entonces, tan solo hay sobre la mesa una factura pro-forma a modo de presupuesto y ni siquiera figura en el expediente".

"Por ello, el informe técnico apunta que no debería autorizarse o permitirse la utilización de dromedarios y que su presencia no está contemplada en la resolución de la concejalía de Seguridad Ciudadana y emergencias que autoriza la cabalgata. Los incumplimientos provocan que la alcaldesa tenga una de sus teatrales salidas de tono y eche la culpa a la izquierda de que finalmente no haya dromedarios", ha explicado

Pérez Ordieres ha afirmado que la "falta de seriedad" en las formas es lo que va a provocar la pérdida de más de 16.000 euros de dinero público, "cantidad que se hubiera podido emplear para iniciar la Capitalidad Europea de la Cultura, o para cubrir alguno de los parques que propuso el PSOE con el fin de que las niñas y los niños puedan jugar al aire libre independientemente de las condiciones climatológicas".

La socialista ha recordado que Óliver Suárez gestiona un presupuesto de 6.787.700 euros de la entidad Divertia. "Si el concejal tránsfuga no presenta su dimisión, el equipo de Gobierno de Carmen Moriyón debería ordenar su cese", ha sentenciado.