PSOE pide detener el proceso de selección de Dirección de Escuelas Infantiles de Albacete por alteración de las bases

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha solicitado al alcalde, Manuel Serrano, que retrotraiga el proceso de selección del nuevo director o directora del Patronato de Escuelas Infantiles de Albacete al momento en el que se aprobaron las bases para la cobertura, mediante procedimiento de libre designación y concurrencia, de este puesto de alta dirección.

El concejal socialista José González ha recordado este jueves que en el Consejo Rector del Patronato del pasado 18 de septiembre, y tras un proceso de negociación con el comité de empresa y los grupos políticos, se aprobaron de forma unánime las bases para la elección de la nueva persona responsable de las escuelas infantiles, tras la jubilación de la anterior directora, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Según indican, en esas bases se establecían una serie de requisitos para las personas aspirantes, estableciendo las titulaciones necesarias, junto con el perfil profesional requerido y sus méritos, valorando la experiencia profesional en puestos de trabajo relacionados con las funciones a desarrollar.

Añaden que, para llevar a cabo el proceso de selección se designó por parte de la presidencia del Patronato a una comisión de especialistas, entendida como órgano colegiado de carácter exclusivamente técnico. Es decir, que, según exponen, su función debía ser la de examinar las candidaturas, en función de los principios de mérito y capacidad, criterios de idoneidad, y adecuación del perfil profesional de la persona candidata, realizando una valoración objetiva y razonable de los mismos y analizando la documentación aportada.

Sin embargo, según José González, el pasado 16 de enero se convocó "con carácter extraordinario a una reunión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, proponiendo el Equipo de Gobierno dictaminar favorablemente la propuesta de nombramiento de director o directora del Patronato y su elevación a la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva". "Nos causó sorpresa, ya que tras tres meses en los que no se nos había informado de nada, se nos presentaba en ese momento la propuesta del nuevo director o directora", ha planteado González.

El concejal socialista, ha destacado que gracias a la documentación que se entregó en ese Consejo Rector, se tuvo ocasión de conocer que "se habían modificado los criterios para evaluar a las personas que concurrían a este proceso selectivo, estableciendo una serie de criterios específicos, no incluidos en las bases que se habían aprobado por unanimidad por el Consejo Rector".

Así, según afirman, se incorporaron las titulaciones en idiomas o las publicaciones de los aspirantes como criterios a valorar, pero también se establece una preselección, con entrevistas a los preseleccionados.

"Entendemos que cualquier proceso selectivo se puede mejorar, pero lo que no es de recibo es modificar las reglas del juego con el partido iniciado, y no entramos en las personas, no lanzamos sospechas, como nos tenía acostumbrados el ahora alcalde, el señor Serrano, sólo denunciamos falta de rigor y transparencia", ha declarado el edil socialista.

Además, señalan que durante el proceso, la comisión de especialistas realizó una preselección entre las candidaturas recibidas, quedando como finalistas dos personas y eliminando a otras tres, "sin ni siquiera tener en cuenta sus méritos, alegando su falta de idoneidad", según el concejal socialista, quien ha puesto el acento en que las personas preseleccionadas fueron citadas a la entrevista personal y a la resolución de un caso práctico, "cuestiones que se introdujeron con el procedimiento iniciado".

José González ha llamado la atención sobre algunas de las preguntas que se plantearon en esta entrevista, como "¿se considera usted una persona con don de gentes?" o "¿por qué aspira a este puesto?", lo que "son cuestiones meramente subjetivas, o así lo entendemos".

El concejal socialista ha recordado que, ante las dudas planteadas por la oposición, el Equipo de Gobierno de Manuel Serrano dejó sobre la mesa su propuesta de elección en el Consejo Rector del pasado 16 de enero. "Ahora, tras más de una semana desde ese Consejo Rector sin recibir explicación alguna, hemos decidido hacerlo público, y exigimos al señor Serrano que retrotraiga el proceso al punto en que se alteraron las normas del juego", ha declarado.

"No queremos pensar que esta manipulación tenga alguna intención, nosotros no vamos a estigmatizar a algunos de los candidatos o candidatas, como el señor Serrano sí hizo en otros procesos, pero sí que pedimos seriedad en un proceso tan importante para nuestro Ayuntamiento, ya que las Escuelas Infantiles atienden a más de 500 niños y niñas y, por tanto, exigimos seriedad y rigor", ha concluido José González.