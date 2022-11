El PSOE pide al PP "dejar de jugar a la división" en el debate de la sedición

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha instado al PP a que "deje de jugar a la confrontación y la división" después de que este partido haya pedido que la votación del pleno del Congreso de este jueves sobre la reforma de la sedición sea por llamamiento para evidenciar la posición de cada diputado socialista.

Ha sido la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, quien ha anunciado que exigirá que la votación de la toma en consideración del delito de sedición sea por llamamiento, es decir diputado a diputado y de viva voz, y ha llamado a los parlamentarios del PSOE a que "cumplan con su palabra" y se opongan a reformar la sedición.

Al ser preguntada en los pasillos del Congreso por esa petición y si teme que algún diputado socialista pueda votar en contra, Alegría ha reclamado al PP que tenga sentido de Estado y que "deje de jugar a la confrontación y la división".

Después ha insistido en el argumento del Gobierno y del PSOE de que siempre ha defendido la convivencia mientras que al PP nunca le ha interesado Cataluña nada más que para generar división y crispación con el objetivo de "rascar votos en otros territorios".

"Deberían sumarse a la política de concordia y diálogo", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que se vaya a estudiar también la reforma de la malversación, Alegría ha reiterado que la propuesta que va a votar el Congreso es sólo sobre sedición y que luego son los grupos parlamentarios los que presentarán las enmiendas que estimen oportunas.

Pero no ha querido entrar en hipótesis sobre esas propuestas de modificación del texto.

Alegría ha vuelto a criticar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haber presentado a su juicio ninguna propuesta desde que asumió ese cargo.

En eso, en la ausencia de propuestas, es en lo único que ha dicho que Feijóo es "excesivamente moderado".

Ante las palabras del presidente del PP en las que en el cara a cara del martes con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Senado dijo que no presentará ahora una moción de censura y que la moción serán en realidad las elecciones municipales del 28 de mayo, la portavoz socialista ha precisado que si no presenta esa iniciativa es porque sabe que no puede y porque no hay alternativa.