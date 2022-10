El PSOE pide al bipartito que se recupere el horario de las bibliotecas

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Lucía Falcón ha denunciado este martes que el bipartido "sigue inventando excusas de mal estudiante para tapar su incapacidad para algo tan básico como mantener un servicio que funcionaba perfectamente hasta su llegada". "PP y Ciudadanos no son capaces ni de hacer lo más básico. No hablamos de mejorar el servicio ni de ampliar la red, solo pedimos que las bibliotecas municipales recuperen el nivel de servicio y horarios que tenía antes de la llegada del bipartito", ha manifestado.

Recuerda la edil socialista que las bibliotecas municipales abrían en horario de mañana y tarde y los sábados por la mañana y a día de hoy las bibliotecas rurales lo hacen dos tardes a la semana y sin bibliotecario y las urbanas lo hacen tan solo por las tardes o las mañanas o, a veces ni eso, porque los cambios de horariosson continuos en una situación que ni PP ni Ciudadanos son capaces de resolver", ha denunciado la edil.

En la comisión plenaria de Educación celebrada este martes el PSOE ha lamentado tener que escuchar "la enésima retahíla de excusas por parte de un equipo de gobierno que es incapaz de solucionar el problema desde hace tres años", ha resumido Falcón.

"La concejala delegada de Educación, Lourdes García, ha presumido de que los horarios son los mismos que la temporada pasada y ha culpado de que no se puedan abrir más horas a que los trabajadores se quedan de baja médica. Las mentiras no pueden tapar su incapacidad. Los horarios actuales ni son los de antes de la pandemia ni garantizan el acceso de la ciudadanía al servicio; lo de culpar a los trabajadores, como si con anteriores equipos de gobierno no existiesen incapacidades temporales, no merece mayor comentario", ha replicado Falcón.