PSOE pide a Ayuso que comparezca para dar explicaciones sobre el apartahotel y contratos con Room Mate

"Esta Comunidad no se puede permitir que una vez más una presidenta vuelva a utilizar en beneficio propio el cargo que representa", dice la diputada Sánchez Acera

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que comparezca a petición propia en la Cámara regional para dar explicaciones sobre la polémica del apartamento de la cadena hotelera Room Mate Group en el que está hospedada y los contratos para su medicalización.

En una rueda de prensa telemática con periodistas, la portavoz adjunta del Grupo, Pilar Sánchez Acera, ha pedido a la dirigente madrileña que aclare "sus propias mentiras" y por qué "aparecen y desaparecen en cuestión de horas adjudicaciones a la empresa Room Mate".

"La presidenta puede ejercer su petición de comparecencia a petición propia para aclarar esta situación y creemos que es inevitable e imprescindible que lo aclare con toda la documentación necesaria de cuándo empezó a pagar estos apartamentos, porque parece que no ha realizado ningún pago", ha criticado.

Además, Sánchez Acera ha indicado que el 23 de abril ya solicitaron la comparecencia del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para que explique cómo se hizo este contrato de medicalización de los hoteles. Ha recordado también que la Comunidad está sujeta al "código ético de altos cargos", algo que se podría "estar incumpliendo" si Ayuso no ha pagado su estancia.

"Esta Comunidad no se puede permitir una vez más una presidenta del PP que vuelva a utilizar en beneficio propio el cargo que representa. Los ciudadanos no se merecen esto y no podemos mirar para otro lado", ha concluido la parlamentaria socialista.