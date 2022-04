PSOE pide al Ayuntamiento que negocie adquirir la parcela donde está el BIC Fuente del Rey para protegerlo

El concejal socialista Salvador Trujillo ha pedido al Ayuntamiento de Málaga iniciar las negociaciones con el propietario de la finca en que se encuentra la Fuente del Rey, una obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII y que forma junto a los Arcos de Zapata, una de las mejores conservadas en España.

Aunque la Fuente del Rey está considerada Bien de Interés Cultural (BIC), tras ser acogida en 2018 en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, "por el momento no se han tomado medidas de mantenimiento y el vandalismo pone en peligro su estado", ha criticado el concejal socialista.

Así lo ha manifestado en un comunicado el edil del PSOE "tras la última tropelía de unos vándalos que no tienen ningún respeto por nuestro patrimonio". "Han pintado un grafiti en una obra que debería estar protegida. No entendemos cómo el equipo de gobierno en nuestro ayuntamiento no se interesa en absoluto por un bien al que deberían tener acceso los ciudadanos", ha lamentado.

El acueducto de la Fuente del Rey es uno de los más emblemáticos de Churriana y Alhaurín de la Torre, reconocido como Sitio Histórico puesto que se trata de una infraestructura del siglo XVIII de la cual aún sobreviven largos tramos que componían esta obra de ingeniería aunque, actualmente, sufre un "importante deterioro", asegura Trujillo: "Se encuentra en un estado deplorable, lleno de broza, amenazado por el derrumbe".

Por ello, el socialista ha pedido al equipo de gobierno "que haga lo posible por adquirir la parcela en que se encuentra este bien, que podría sumarse a otros elementos patrimoniales del distrito de Churriana que podrían configurar un circuito cultural para atraer turismo y del que los churrianeros se podrán sentir orgullos".

Sobre este eje, el edil del PSOE ha recordado que "a menos de un kilómetro nos encontramos con los jardines de la finca de La Cónsula y también el BIC de la Fuente del Rey". Así, con La Cónsula, la Fuente del Rey y la Finca del Retiro, el distrito de "Churriana ofrecería un magnífico itinerario cultural que se puede hacer perfectamente a pie".

Para el responsable socialista, "que gobierne el PP en nuestra ciudad es la peor de las suertes que puede tener el distrito de Churriana, completamente abandonado". "A la falta de preocupación por el patrimonio, hay que añadir que el equipo de gobierno tiene completamente dejado el campamento Benítez, que es un pulmón que los malagueños podríamos tener en el distrito, donde el alcalde dilapidó más de un millón de euros en año electoral para hacer una foto en un monte, pero que ni tiene aseos, ni el mobiliario está en buen estado ni tiene iluminación", ha sostenido.