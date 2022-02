PSOE niega que el PP pidiera a Batet convocar a la Mesa por el voto de Casero

El diputado del PSOE Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados, ha afirmado este martes que el PP nunca pidió a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, convocar a la Mesa para analizar el voto de su diputado Alberto Casero, pese a que según los populares se produjo una "anomalía".

Según han informado fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara emitirán un informe respecto a lo ocurrido el jueves en el Congreso, cuando el sí de Casero a la reforma laboral posibilitó la convalidación de la norma.

El PP ha acusado a Batet de prevaricar por no haber convocado a la Mesa del Congreso para estudiar si su diputado podía volver a votar de forma presencial al alegar un error informático, pero según ha explicado Rodríguez de Celis en declaraciones a los periodistas, los populares "nunca" pidieron convocar este órgano.

"La única intención que tenían los representantes del PP cuando se acercaron a la Mesa es que dejáramos pasar al diputado cuando llegara para que pudiese rectificar con su voto presencial el voto telemático. Les dijimos que no. ¿Por qué alguien en su casa (votando) durante una hora puede rectificar y los que estamos en el Congreso no tenemos esa doble oportunidad?", ha relatado.

Y ha argumentado además que "no solo no se produjo esa petición" si no que "no es obligatoria una reunión de la Mesa" según el Reglamento, ya que "es una posición potestativa relacionada con elementos muy excepcionales" y "nunca por el error de un voto".

Según la resolución del voto telemático, de 2012, un diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido.

Para el PSOE ésta es una de las "tres mentiras" del PP respecto a la votación de la reforma laboral, las otras dos serían afirmar que el error fue técnico, y que no conocían el voto en contra de los dos diputados de UPN.

Gómez de Celis ha insistido en que el error es humano porque cada paso de los diputados en el sistema queda registrado: cuando meten la contraseña, votan o dan el "ok definitivo" tras una "doble comprobación".

Y cree que el PP busca agarrarse a un clavo ardiendo como un "niño enrabietado" cuando asegura que el voto debió haberse comprobado telefónicamente. No se hace desde la pandemia porque "la doble comprobación subsana la llamada telefónica" y así ha ocurrido en miles de votaciones. "Pablo Casado ha votado telemáticamente y no ha recibido ninguna llamada", ha recalcado.

Sostiene asimismo que los populares "sabían perfectamente que los dos tránsfugas navarros de UPN iban a votar negativamente" y por eso sus "caras gélidas, destempladas".

En este sentido, ha desvelado que cuando él les preguntaba "qué más daba" si era un solo voto solo le respondían que era un error y que querían subsanarlo.

Los socialistas están "convencidos del buen hacer" de Batet y de que todo fue de "manera correcta" porque "nunca nunca se ha repetido una votación por un error a la hora de votar". "El PP se marcó un gol en propia meta, y un gol en propia meta es gol", zanja. EFE

