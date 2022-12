El PSOE niega que el delito de enriquecimiento sea para contrarrestar a ERC

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que proponen en la reforma del Código Penal es una forma de "reforzar la lucha contra la corrupción" y ha negado que lo hayan hecho para "contrarrestar" el cambio sobre malversación de ERC.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, el portavoz ha dicho que no conocen la enmienda planteada por ERC que plantea modificar el delito de malversación en función de si existe o no ánimo de lucro y ha asegurado que no han negociado nada con la formación independentista en el contexto de reforma del Código Penal.

Además, ha negado que la enmienda que ha presentado el PSOE junto a Unidas Podemos para crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito busque contrarrestar la enmienda de ERC sobre malversación y las críticas que algunos socialistas habían expresado sobre un posible apoyo a esta reforma.

"Hemos presentado esto, ¿para contrarrestar qué? Nada. Para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción, para poner un nuevo tipo de delito que no existía en nuestro ordenamiento jurídico y que ha hecho que demasiados cargos públicos que se han enriquecido ilícitamente no hayan tenido ninguna consecuencia por ese enriquecimiento ilícito", ha explicado.

En su opinión, es "una buena noticia" que los socialistas hayan aprovechado la posibilidad de reformar el Código Penal para "avanzar" contra la corrupción, ya que es "un paso lógico en el camino de la transparencia y rendición de cuentas", y ha rechazado "buscar tres pies al gato" con esta cuestión.

El portavoz del PSOE ha descartado cualquier tipo de vinculación con el caso de los ERE de Andalucía y ha subrayado que el objetivo es poder castigar a aquellos responsables públicos que se beneficien de "un enriquecimiento ilícito injustificado sin que esto tenga ninguna explicación y ninguna consecuencia".

Y fuentes socialistas han puesto como ejemplo la posibilidad de investigar con el nuevo delito casos como el de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP Ángeles Muñoz, que acaba de actualizar su declaración de bienes con más propiedades.

Patxi López ha insistido en que no conocen las enmiendas de ERC, pero ha subrayado que no apoyarán "nada que suponga una despenalización de un uso indebido de fondos públicos", ni nada que "beneficie a condenados por corrupción".

"Nosotros distinguimos corrupción de malversación. Ya hablaremos (sobre las enmiendas de ERC)", ha añadido.

No obstante, fuentes socialistas han señalado que "no es lo mismo el alcalde que se lleva el dinero a casa" que "el que por ejemplo acaba pagando sueldos de los funcionarios", aunque inciden en que "todo desvío de fondos públicos tiene que estar penado".