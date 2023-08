El PSOE niega promesas de amnistía a ERC y Junts y circunscribe los acuerdos a no derivar el conflicto a los tribunales

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha negado este jueves que su formación haya prometido a ERC y Junts la amnistía para los implicados en el 'procés' a cambio de su apoyo a una Mesa del Congreso de mayoría progresista y ha señalado que el acuerdo de "desjudicialización" alcanzado con estas dos formaciones sólo implica mantener el compromiso de no derivar a los tribunales el conflicto con Cataluña.

En declaraciones a los medios tras la sesión constitutiva de la nueva Cámara, López ha insistido en que el PSOE "siempre ha utilizado la política para resolver los problemas políticos" y que así lo va a seguir haciendo, máxime después de que la ciudadanía catalana haya respaldado esta estrategia en las urnas.

"Nadie puede decir que la situación en Cataluña es la misma que hace cuatro años porque la convivencia ha mejorado notablemente y hoy hay una alternativa clara en Cataluña liderada por el PSC", ha remarcado.

A su juicio, "la ciudadanía ha entendido que la forma de hacer las cosas es dialogando y buscando acuerdos entendimientos para sumar, no para dividir, y para integrar identidades en lugar de enfrentarlas".Preguntado expresamente si el acuerdo con ERC y Junts implica explorar la vía de la amnistía, el dirigente socialista ha respondido con un "no", para asegurar a renglón seguido que "desjudicializar es que la política sea la que resuelva los problemas políticos y no derivar todo hacia la Justicia".

Respecto al anuncio de la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara, López ha confesado que desconoce cómo piensa materalizar este anuncio y si se hará mediante una reforma del Reglamento de la Cámara.

"Seguro que esto tendrá sus pasos", ha dicho, incidiendo, eso sí en que nadie debe "asustarse" de esa posibilidad porque "una de las riquezas del país es utilizar estas lenguas cooficiales. "Entre todos veremos cuál es la mejor fórmula de poder hacerlo también aquí", ha concluido.