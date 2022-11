El PSOE ve mayoría política para reformar el delito de sedición cuanto antes

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha incidido en que el Gobierno se ha planteado ahora reformar el Código Penal y el delito de sedición porque ahora ve mayoría suficiente en el Parlamento para aprobarlo y ha confiado en que sea "cuanto antes".

"Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos", ha dicho López en rueda de prensa en el Congreso tras responder a los partidos que "nos acusan de vendernos a los independentistas" que el PSOE sabe que con movimientos dentro de la Constitución y el Estado de Derecho "la traición estaría en no intentarlo".

López ha reiterado que el PSOE adopta las decisiones y hace política "independientemente del coste electoral" y ha recalcado que los votantes socialistas serán capaces de "entender lo que estamos haciendo, el por qué y los resultados".

"No solo cambiamos la definición del delito de sedición sino que hacemos política por la convivencia en Cataluña", ha reivindicado tras confirmar que han mantenido conversaciones con los partidos socios de investidura y que el PSOE quiere iniciar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley "con vocación de ser mejorada".

El portavoz socialista ha explicado que el Ejecutivo ve que hay mayoría suficiente en la Cámara para reformar este delito cuando "empezamos a hablar de europeizar" para homologar el Código Penal y ERC ya no introduce el término suprimir después de que el PP rompiera el pacto con el Gobierno para renovar el poder judicial.

Los socialistas insisten en que el delito no se ha eliminado y sigue existiendo con penas "y quien cometa un delito de orden público tendrá que ser juzgado".

López ha reprochado las críticas del PP por acometer esta reforma y ha insistido en el mensaje de que "Cataluña esta hoy infinitamente mejor que en 2017", ya que "ahora la Generalitat se compromete por escrito a cumplir el ordenamiento jurídico legal y a que las soluciones sean amplias y trasversales para toda la sociedad catalana, como acordó la Mesa de Diálogo".

"Ahora la mayoría de catalanes quieren permanecer en España y no salirse de ella...ahora no hay unidad de acción independentista y ha desaparecido el victimismo independentista...ahora la convivencia en Cataluña no está fracturada", ha incidido tras lamentar la "tontería que dice Feijóo que con otro PSOE esto no pasaría".