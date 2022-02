El PSOE de Madrid desmiente que Moncloa diera información al PP sobre Ayuso

(Actualiza la NA4193 con más declaraciones de Juan Lobato)

El secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha desmentido "rotundamente" que desde el Palacio de la Moncloa se filtrasen documentos al líder del PP, Pablo Casado, sobre las presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones de euros relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha expresado este jueves el dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del partido, en la calle madrileña de Ferraz, después de que la presidenta regional dijera que desde la Moncloa se "había filtrado" un dossier.

Ayuso ha explicado que se enteró por boca de Casado del contrato supuestamente vinculado con su hermano (contrato de abril de 2020), en una reunión en septiembre pasado en su despacho "para hablar de la situación del partido y del congreso".

"Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa", ha dicho la presidenta regional.

Es rotundamente falso que nadie de Moncloa diera ninguna información al PP, ha aseverado el también portavoz del PSOE en la Asamblea regional y ha recriminado a Casado que utilizase un contrato que consideraba ilegal como chantaje político, en lugar de denunciarlo ante la Fiscalía.

Además, ha espetado que tanto Ayuso como Casado han ocultado desde septiembre esas contrataciones en un juego de chantajes entre ellos, en lugar de "depurar responsabilidades".

Me cuesta mucho creer que (Ayuso) no supiera que su hermano había cobrado esa cantidad de dinero. Ella misma lo ha dicho, la familia es lo más importante y, el saber que tu hermano está implicado en cuestiones como estas, siendo tú la presidenta de la Comunidad de Madrid, me sorprende que no pudiera conocerlo, ha afirmado Lobato.

El socialista, ha apuntado que dentro del PP no hay ninguna víctima en este enfrentamiento encarnizado entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso porque ambos están usando el mismo tono y, aquí, quienes salen mal parados son los ciudadanos ante la falta de ambición política más allá de la personal, es evidente.