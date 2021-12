PSOE-M da plazo de 24 horas al Gobierno de Móstoles para que comunique su situación procesal: aplicarán su código ético

La secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha avanzado que el partido ha dado un plazo de 24 horas a la Junta de Gobierno de Móstoles para que comunique su situación procesal después de que hayan sido citados como investigados a los miembros que componían la Junta de Gobierno Local de este municipio por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

"Ayer lo que hicimos de forma inminente fue ponernos en contacto con los afectados y solicitar que nos comunicaran en un plazo máximo de 24 horas la situación procesal que tienen en estos momentos. Una vez tengamos esa información haremos las valoraciones y aplicaremos nuestros recursos que son nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente", ha trasladado Bernanrdo en declaraciones a los periodistas antes del Pleno de la Asamblea de este jueves.

La parlamentaria ha recordado que aún no han pasado 24 horas y que prefieren esperar a que reciban la contestación a lo largo del día para no adelantarse a los acontecimientos porque "no sería justo hacerlo antes de tiempo".

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha reconocido que su concejala de Juventud y Educación forma parte del Gobierno y está llamada a declarar como investigada aunque ha abogado por "esperar" y "dejar trabajar a la Justicia".

