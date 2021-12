PSOE-M da plazo de 24 horas al Gobierno de Móstoles para comunicar su situación procesal: aplicarán su código ético

La secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha avanzado que el partido ha dado un plazo de 24 horas a la Junta de Gobierno de Móstoles para que comunique su situación procesal después de que hayan sido citados como investigados a los miembros que componían la Junta de Gobierno Local de este municipio por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

"Ayer lo que hicimos de forma inminente fue ponernos en contacto con los afectados y solicitar que nos comunicaran en un plazo máximo de 24 horas la situación procesal que tienen en estos momentos. Una vez tengamos esa información haremos las valoraciones y aplicaremos nuestros recursos que son nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente", ha trasladado Bernardo en declaraciones a los periodistas antes del Pleno de la Asamblea de este jueves.

La parlamentaria ha recordado que aún no han pasado 24 horas y que prefieren esperar a que reciban la contestación a lo largo del día para no adelantarse a los acontecimientos porque "no sería justo hacerlo antes de tiempo".

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha reconocido que su concejala de Juventud y Educación forma parte del Gobierno y está llamada a declarar como investigada aunque ha abogado por "esperar" y "dejar trabajar a la Justicia".

A continuación, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado "preocupada" por las noticias "alarmantes" de Móstoles, y, aunque respeta "la labor de la Justicia" espera que se "diriman responsabilidades" ante las "irresponsabilidades que ha cometido un equipo de Gobierno".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, se ha preguntado "¿qué ocurriría hoy en este Pleno, de qué se estaría hablando hoy si un Ayuntamiento gobernado por el PP tuviera a todo el equipo de gobierno imputado por malversación y prevaricación?". "¿Qué estaría diciendo la izquierda? No hablamos de una especulación, hablamos de un hecho y es la imputación de todo el equipo de Gobierno socialista", ha zanjado.

Por último, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha indicado que es algo habitual en el PSOE, "por eso es tan importante no hacer pactos con ellos y por eso en Vox ha dicho que no están dispuestos a apoyar a los socialistas en Andalucía porque no están dispuestos a "levantar alfombras y acabar con todas esas redes". Espera que los vecinos de Móstoles tengan a una alcaldesa "que les defienda de verdad".