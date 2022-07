El PSOE de Lugo pide a la Xunta "explicaciones y soluciones" tras cuatro meses del derrumbe de la carretera de O Courel

José Tomé denuncia la "doble vara de medir" del PP en comparación con las "exigencias" para dar soluciones a la caída del viaducto de la A-6

El secretario xeral del PSdeG en Lugo, José Tomé, ha criticado que la Xunta "no ha dado explicaciones, ni ha aportado soluciones ni alternativas" cuatro meses después de que se produjera el derrumbe de la carretera LU-651, que une las localidades lucenses de Folgoso do Courel y Quiroga.

En una visita a la zona afectada, donde se ha reunido con representantes institucionales y cargos orgánicos del PSOE en la provincia, Tomé ha señalado que la carretera, de titularidad autonómica, se derrumbó el pasado 20 de marzo y "15 días después la Xunta se daba unas semanas para decidir cómo reconstruirla", ya que, según indican los socialistas en una nota de prensa, "no podía dar plazos hasta tener un estudio geotécnico, pero que, en todo caso, iba a estar cerrada al tráfico un año y medio".

Así, casi cuatro meses después de este derrumbe, el secretario xeral de los socialistas lucenses ha remarcado que la Xunta "no explicó qué estudios se hicieron, ni las causas de lo sucedido" y, además, ha continuado, "no ha hecho el desvío provisional, no informó de nada a los vecinos, ni a los ayuntamientos, ni a la Diputación y no tiene marcada la alternativa definitiva, más segura y viable".

Ante esta situación, José Tomé ha demandado que se abra "ya" el desvío provisional y que la Xunta "se ponga a trabajar en la reconstrucción de la carretera LU-651".

"¿Dónde está el PP para pedir a la Xunta que actúe cuanto antes?", ha cuestionado. En este sentido, ha afirmado que "fue una pena" que el día que los populares visitaron el viaducto de la A-6 no pasasen por Folgoso do Courel para demandar la reparación de esta vía.

"DOBLE VARA DE MEDIR" DEL PP

En esta misma línea, el socialista ha insistido en que este caso es "un ejemplo claro" de "la doble vara de medir del PP". "Hace exigencias que no practica, pidiendo todas las prisas al Gobierno del Estado en el caso del viaducto de la A-6 y arrogándose toda la calma para arreglar su carretera en O Courel, cuando la complejidad del problema no tiene ni punto de comparación", ha criticado Tomé.

Por eso, el socialista ha emplazado a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a "tomar ejemplo" de lo que, a su juicio, hace el Ministerio de Transportes con la A-6: "reacción inmediata, total transparencia hacia la ciudadanía, hacia los sectores afectados y hacia el resto de administraciones, dando la información disponible sobre los estudios y los equipos para determinar las causas, y también transparencia y colaboración para decidir los desvíos y las soluciones".

Asimismo, Tomé ha censurado que el PP hace con la A-6 "como hizo con Alcoa", "va a hacerse fotos, pero no aporta soluciones útiles y trata de torpedear la acción del Gobierno central".