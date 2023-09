PSOE de Logroño ve "más desbarajustes que desajustes" en los Sanmateos 2023, "sin consenso" y "tradiciones sin mantener"

"Más desbarajustes que desajustes". Ha sido el resumen del balance que, este martes, ha hecho el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Kilian Cruz Dunne sobre las fiestas de San Mateo de la capital riojana, que se han celebrado entre el 16 y el 22 de septiembre. Unos festejos, ha dicho, "sin consenso" en varias acciones y con "tradiciones que no se han mantenido".

En este sentido, a juicio del edil socialista, "el resultado final de la programación de las fiestas de San Mateo evidencian una falta de coherencia entre una línea política general del señor Escobar, basada -según él- en medidas consensuadas y respaldadas por toda la sociedad, y lo que finalmente ha quedado reflejado en el programa de actividades de esta semana".

"Más que desajustes, hemos de hablar de "desbarajustes" entre lo que se pretende y lo que finalmente no se consigue. Ninguna de esas premisas políticas se han visto en el desarrollo de la programación de San Mateo 2023. No existe el consenso, no hay acciones específicas en los barrios, no hay diálogo ni información con la ciudadanía y no se mantienen las tradiciones de estas fiestas", ha resumido.

Así, Cruz ha apuntado que "las numerosas quejas por el ruido que padece la vecindad del Paseo del Prior, que proviene de una sobresaturación de eventos juntos en la misma zona: vaquillas, toros, drones, fuegos, Espacio Peñas, Ebroño, más luego todas las actividades/conciertos nocturnos de las peñas que están en el barrio" y que se unen también a temas como "la limpieza o la salubridad".

"Los vecinos y vecinas de la zona están muy enfadados -y con razón- porque que ni se ha dialogado previamente ni se les ha informado al respecto de este cúmulo de actividades", ha recordado Kilian Cruz, quien ha criticado que "los habitantes de esta zona de la ciudad todavía están esperando que alguien se dirija a ellos para buscar soluciones".

NO EXISTEN ACCIONES ESPECÍFICAS EN LOS BARRIOS.

"Siempre había propuestas para todos los públicos en muchas zonas distintas de la ciudad", ha afirmado Kilian Cruz. El programa de actividades siempre se ha potenciado para llegar a todos los públicos en todos los rincones de la ciudad ("y convenientemente publicitadas").

Y esto se pudo llevar a cabo "con el presupuesto dedicado a nuevos eventos", ha recordado: por ejemplo, el lanzamiento del confetti (6.000 euros) o el nuevo espectáculo de los drones (17.000 euros).

Bajo esa perspectiva, Kilian Cruz indica que "se pudo trabajar en los espectáculos para niños y niñas, con un programa repartido entre diferentes barrios de la ciudad, en el que se pudiera haber incluido representaciones de bajo coste de producción", como por ejemplo: teatro en la calle, cuentacuentos, espectáculos de clown, de magia, marionetas y títeres de diferente formato, o espectáculos de pompas de jabón...

También ha hecho referencia a la "falta de diálogo y de información", en lo que ha puesto ejemplos como "la problemática antes mencionada del ruido con vecinos de Paseo del Prior, nadie se ha reunido todavía para pedir disculpas ni para buscar soluciones en el futuro", ha mencionado el concejal socialista.

Igualmente, ha incidido Kilian Cruz en que "se ha suspendido la participación del Grupo de Danzas 'Aires de Rioja' sin explicaciones claras por la cancelación, sin justificación". Lo cual certifica el nulo apoyo del Partido Popular al folclore de la ciudad: "mucha gente asistió y esperaba la intervención del grupo de danzas".

Otro ejemplo que ha mencionado el concejal del Grupo Municipal Socialista: el domingo 17 hubo un error de programación: a las 12 horas no se celebró el espectáculo de Gorgoritoy, "como no se informó de la cancelación, había gente esperando que no recibió explicaciones de qué sucedía".

En este apartado, el concejal Kilian Cruz recordó que "el año pasado únicamente se tuvo que suspender la sesión de marionetas de Gorgorito el viernes debido a la lluvia".

El resto de las actividades de esa tarde se trasladaron de lugar a un sitio cubierto, como fueron el Festival de Jotas previsto en El Espolón y la presentación del libro del presentador de televisión David Moreno, que se desarrolló en la Casa de Andalucía. "Y se informaba puntualmente a todo el mundo a través de las redes sociales y con personal habilitado para que nadie se despistase", ha apuntado.

NO SE MANTIENEN TRADICIONES CARACTERÍSTICAS DE ESTAS FIESTAS.

En este sentido, "el cambio de fecha de la tradicional imposición de pañuelos a personas, instituciones o entidades que han dejado su sello en el devenir de las fiestas es el mejor ejemplo de esta alteración de las tradiciones habituales de San Mateo por parte del PP".

Como también ha expresado el concejal socialista, "este año no hubo posibilidad de elegir color del pañuelo, como siempre se ha hecho anteriormente, en el que los participantes podían elegir uno u otro modelo. Esta es una demostración más de cómo el PP entiende el concepto de libertad", ha afirmado.

Otros ejemplos de esta desnaturalización de las tradiciones por parte del Partido Popular han sido "el menosprecio a los Voluntarios de Logroño durante la celebración del Pisado Popular de la uva, donde no llegaron a los tinancos ni pisaron la uva", ha expuesto Kilian Cruz.

Dentro de este mismo acto, los Niños de San Bernabé subieron a las barricas al finalizar el acto (y no dentro del mismo, cuando siempre estaban incluidos en el mismo). Además, ha incidido el concejal, se quedaron fuera algunos deportistas y federaciones principales (como la de Tenis y Natación, "entidades que no son menores ni mucho menos").

Así, a modo de conclusión, Kilian Cruz -que ha aprovechado para agredecer a los Vendimiadores, a las diferentes unidades del Ayuntamiento o a otros colectivos y voluntarios, así como a las Fuerzas de Seguridad del Estado- ha insistido en que las fiestas de San Mateo han puesto en evidencia que el señor Escobar sigue siendo el alcalde de los eufemismos: "no son desajustes, son desbarajustes".

"En 2022 dejábamos el listón muy alto para la edición de este año, ya que las de entonces fueron históricas por la cantidad de participantes, la calidad de los eventos y las mínimas incidencias registradas, por lo que volver a captar esa respuesta iba a ser un reto descomunal, fuera quien fuera el Ejecutivo a cargo de su desarrollo)". Al menos para esta edición, "el equipo de Gobierno de Conrado Escobar no ha superado la prueba, queda mucho margen para la mejora en los próximos años".