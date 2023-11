El PSOE local propone a la alcaldesa de Santiago un pacto para "poner fin a la alarma" en el sector hostelero

Bouza insta a Rueda a explicar a los vecinos de Santiago por qué se opone a asumir el coste del aparcamiento del CHUS

El secretario general del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ha propuesto a la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, alcanzar un "pacto" entre todas las fuerzas políticas para "poner fin a la alarma" que, según ha indicado, existe en el sector hostelero ante la instrucción en la que la concejalía de Urbanismo puso en marcha un plan de inspección de locales.

La propuesta de los socialistas pasa por actualizar el plan de inspecciones de locales aprobado en 2014 "escuchando a las diferentes partes implicadas". "Le pedimos a la alcaldesa que ponga una solución política a este problema y, nosotros, no contribuiremos a generar malestar, sino que nos ofrecemos a sentarnos en una mesa para encontrar una solución", ha dicho.

Bouza ha censurado la instrucción del departamento de Urbanismno al asegurar que "no clarifica lo que se va a supervisar" y lo ha acusado de no "saber como rectificar una decisión no se de debería de haber adoptado".

"Demostramos la altura de miras que el resto de fuerzas no supieron tener en el pasado mandato", ha dicho Bouza, que ha destacado, además, el acuerdo al que llegaron las tres fuerzas de la izquierda para presentar una moción conjunta en el pleno del próximo jueves para reclamar a la Xunta que asuma sus competencias en materia sanitaria y sufrague la construcción del aparcamiento del Hospital Clínico.

APARCAMIENTO DEL CHUS

"Reiteramos nuestra oferta para crear un aparcamiento en la parcela que cedió el gobierno socialista pero si la Xunta tiene otro proyecto, que asuma la inversión necesaria", ha apuntado.

Bouza ha pedido "claridad" y le ha exigido al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que explique "por qué sigue tratando a los vecinos de Santiago como ciudadanos de segunda".

En una rueda de presa ofrecida en la sede local y después de que este jueves el portavoz del PP, Borja Verea, insistiese en la propuesta de los populares, que pasa por que el Consistorio asuma un total de 4 millones, el 25% del total, y la Xunta sufrague 15 millones, el 75%, Aitor Bouza se ha referido al proyecto del PP como una "falta de compromiso" hacia los compostelanos.

"En vez de apostar por defender los intereses de los vecinos y vecinas de Compostela, se pone del lado de la Xunta en un interés claramente partidista", ha sostenido Bouza. Frente a ello, ha subrayado que los intereses del PSOE no serán otros que los de los compostelanos, por lo que ha trasladado el "apoyo absoluto" al proyecto defendido por el Consistorio y que, según ha indicado, puso encima de la mesa el gobierno del socialista Xosé Sánchez Bugallo.

El secretario general del PSOE compostelano ha insistido en el diálogo necesario entre ambas instituciones para buscar una solución consensuada, pero dejando claro que la Xunta "tiene que asumir sus competencias".

PACTOS CON BNG Y COMPOSTELA ABERTA

Precisamente, después del frente común de la izquierda local para el aparcamiento del CHUS y de la propuesta de un pacto para la hostelería y preguntado sobre si estos acuerdos abren el camino hacia un posible acuerdo de gobierno con el BNG y Compostela Aberta, Aitor Bouza ha enfriado esta posibilidad al señalar que "nada ha cambiado" y que las posturas del PSOE se deben a su compromiso de defender por encima de todo los intereses de los vecinos.

"Nosotros queremos aportar soluciones, no como el PP, que está en la crispación y pone palos en las ruedas", ha dicho para lamentar que tanto BNG como Compostela Aberta no tuvieran esta actitud con el gobierno de Bugallo.

PARTICIPACIÓN EN LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS

En la víspera del 25N, el líder de los socialistas ha reivindicado el compromiso de su formación con el movimiento feminista para "acabar con la lacra del machismo".

Además, ha trasladado la disposición de la formación a participar en los diferentes actos programados este sábado, "sin eclipsar el movimiento feminista, pero apoyando y participando en todas sus movilizaciones".