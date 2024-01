El PSOE llevará a pleno una moción para pedir una "condena firme" a la "masacre" en la Franja de Gaza

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén se suma a la petición de alto el fuego en Gaza de la Plataforma Jaén por Palestina y trasladará al pleno municipal "la propuesta de condena firme a una masacre que ha costado la vida de más de 26.000 personas".

Así lo ha indicado este lunes el portavoz, Julio Millán, quien ha presentado la moción, junto a otros concejales socialistas y Javier Díaz, representante de la citada plataforma, de la que forman parte más de 20 colectivos.

Millán, según ha informado el PSOE, ha explicado que van a apoyar esta petición de la organización y se ha convertido en el único grupo del Consistorio jiennense que le ha abierto las puertas del pleno para poder presentar la iniciativa.

"Son meses en los que estamos viendo a la ciudadanía con su reivindicación, denuncia y solidaridad con esta catástrofe que es una cuestión de humanidad y no podemos quedar al margen. Tenemos como concejales y concejalas que posicionarnos y no abstenernos de esta vulneración de los derechos humanos que se está produciendo, donde más del 80 por ciento de los muertos por esta masacre son mujeres y niños", dice.

Pr su parte, Javier Díaz ha puesto de relieve que el compromiso y la movilización de la gente de Jaén con esta "catástrofe" debe "trasladarse al pleno del Ayuntamiento". "Estamos viendo a los palestinos asesinados bajos las bombas israelíes, el Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que es una masacre sin precedentes, se ve que hay indicios de genocidio y la gente de Jaén está movilizada desde hace cuatro meses con esta situación", ha subrayado.

Por ello, la plataforma quiere llevar al Ayuntamiento "ese sentimiento, esa voluntad de la ciudadanía de manifestar rechazo a lo que ocurre en la franja de Gaza". Al hilo, ha apuntado que "más de 26.000 personas han sido asesinadas, el 80 por ciento mujeres y niños, y se ha destruido un 75 por ciento de infraestructuras".

"No podemos ser la generación que vio un genocidio en directo y no hizo nada", ha asegurado, no sin lamentar que el resto de partidos no haya abierto las puertas a escuchar a los 20 colectivos que componen esta organización.

Igualmente, ha criticado que Jaén Merece Más anuncie abstención. ¿Se abstiene de que se mate a niños? ¿De los bombardeos? ¿De la hambruna? ¿De la sentencia del Tribunal de Justicia Internacional? La ciudadanía no lo va a entender", ha dicho Díaz, quien ha recordado que como decía Martín Luther King "en una situación de injusticia, permanecer neutral es elegir el bando del opresor".

En concreto, la moción reclama exigir el alto el fuego inmediato en Gaza y asegurar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja; denunciar todos los ataques a la población civil palestina y exigir el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. También pide imponer el embargo militar hasta que se respeten los derechos del pueblo palestino e interrumpir las relaciones con Israel hasta que no haya un alto el fuego definitivo.