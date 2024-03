El PSOE llevará a Fiscalía contratos "a dedo" en este mandato a empresas investigadas en caso Infraestructuras

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha pedido este miércoles explicaciones al alcalde, José María Bellido, por "haber adjudicado contratos menores a dedo durante el presente mandato a empresas investigadas en el 'Caso Infraestructuras', concretamente la empresa Smeco Tecnology SL, adjudicataria de dos contratos en diciembre pasado de tareas de albañilería y fontanería en edificios públicos y colegios", de modo que ha anunciado que llevarán estos contratos a la Fiscalía para su investigación.

En una rueda de prensa, Romero ha advertido de que "el Consistorio adjudicó dos contratos menores los días 19 de diciembre de 2023 y el 22 de diciembre de 2023 a Smeco para labores de albañilería y fontanería", por lo que "queda acreditado que el alcalde sigue contratando con empresas imputadas en el 'Caso Infraestructuras' a través de contratos menores", ha apuntado.

Además, el edil ha indicado que "el expediente recoge el informe del titular de la Junta local que informa de que se adjudican dos contratos con tres días de diferencia a Smeco por 14.999 euros, y la suma de los dos rebasa el límite establecido para el contrato menor de servicio".

También, ha avisado de "hay un tercer contrato adjudicado a Smeco el 22 de septiembre de 2023 de obras de accesibilidad por valor de 43.203 euros para la realización de una decena de pasos de peatones, paradas de bus y rampas en diversas zonas de la ciudad".

Para Romero, "o Bellido es un incapaz y no se entera de lo que pasa ni en su gobierno ni en el Ayuntamiento, o bien presuntamente participa en ello", además de poner de relieve "la inutilidad de las medidas de control anunciadas por el propio alcalde para que casos como éste no se volvieran a repetir, y que a la vista está no sirven".

El socialista ha recordado el auto del juez del 'Caso Infraestructuras' que "confirma la participación de esta empresa en la trama a cambio de comisiones, en concreto el pago de hoteles de alto nivel, y la imputación de la administradora y su marido". "Queda demostrado en el auto del juez que pagaban comisiones a través del pago de reservas de hotel, concretamente en Madrid en 2021 y 2022 coincidiendo con eventos deportivos, donde coincidían en el alojamiento el técnico municipal imputado en la trama y el esposo de la administradora", ha dicho.

En este sentido, Romero ha avanzado que pedirán al gobierno local "todas las adjudicaciones a empresas imputadas en el 'Caso Infraestructuras' en el presente mandato, así como la relación de los trabajos realizados por la empresa Smeco".