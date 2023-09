El PSOE llevará a ayuntamientos, Diputación y Parlamento su apoyo a los trabajadores de Faisem

La parlamentaria andaluza del PSOE por la provincia de Cádiz, Irene García, ha anunciado que su partido va a iniciar una "ofensiva" en todos los plenos de los ayuntamientos, la Diputación y el Parlamento andaluz para respaldar a los trabajadores de Faisem afectados por la decisión de la Junta de "privatizar con un catering el servicio de cocina que se prestaba en todos los centros de salud mental de la provincia".

Según ha indicado el PSOE en una nota, tras una reunión en la sede de CCOO de Jerez con representantes de Faisem, García ha informado de que reclamarán a la consejera de Salud para que explique los motivos de esta decisión que "abunda en el desvío de servicios públicos hacia empresas privadas, sello distintivo del Gobierno de Juanma Moreno, que está perdiendo su cara de moderado y vuelve a las andadas como cuando era secretario de Estado y dilapidó los recursos destinados a ayuda a domicilio y a la Ley de la Dependencia sin ningún pudor".

"Queremos en este escenario que seamos capaces entre todos de paralizar esto para que una fundación como esta no pierda calidad porque nos preocupan los profesionales y los usuarios", ha señalado García, que ha pedido "reconocer el esfuerzo que hacen para mejorar la dignidad de todas las personas que se encuentran dentro de la utilización de estos recursos".

Además, García ha criticado que "se confirme lo que viene siendo habitual ya, y es que la Junta se ha convertido en esa gran máquina desbrozadora de los servicios públicos y ahora se ceba con un recurso vital de un servicio que responde a una de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad, empeorando la calidad de vida de todos los usuarios y de trabajo de sus profesionales".

"No es cierto que los trabajadores de Faisem no van a realizar más funciones, lo sabe la consejera desde el primer momento que ha decidido de manera arbitraria que un servicio que era de calidad, que garantizaba la comida con normalidad para todos y cada uno de los centros, ahora lo preste una empresa que conocemos que lleva otro tipo de servicios y que no es el objetivo que queremos para Faisem", ha dicho.