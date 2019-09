El PSOE llamará hoy a Podemos para emplazarles a la siguiente reunión

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que su partido llamará este lunes a Podemos para tratar de "emplazarles a una siguiente reunión" en la negociación para intentar lograr un acuerdo de investidura.

En declaraciones a los periodistas en Valencia antes de participar en un almuerzo-coloquio organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Ábalos ha añadido que desde Podemos les habían pedido "tiempo" para considerar la propuesta hecha el pasado jueves y han pasado tres días desde entonces.

Para Ábalos, el tiempo de la sensatez y el realismo "se apura" y unas nuevas elecciones mostrarían "la incapacidad de la representación política para asumir el veredicto de la ciudadanía" y "básicamente", ha dicho, no modificarían el escenario actual.

Por ello ha instado a que se respete y reconozca el resultado electoral y se deje gobernar al PSOE para que la legislatura eche a andar ya que, si el 23 de septiembre no hay investidura, de forma automática "vamos a elecciones". "Este partido no quiere elecciones porque ya las ganamos, y no nos interesa eso", ha asegurado.

Ábalos ha hablado de la importancia de que España tenga un gobierno cohesionado al "estar en juego la estabilidad" del país frente a los retos a los que se enfrenta, entre ellos la economía, que está "emitiendo señales de las que hay que ocuparse".

Ha señalado como "una falta de rigor" que la oferta que antes era "humillante" ahora puede ser "determinante", y ha calificado de "no muy serio" someter al presidente en funciones y al candidato que propone el jefe del Estado a "ese desgaste".

"Si efectivamente la oferta era seria, tenía que haberse acogido con la misma seriedad y no exponer a un candidato a ese desgaste, y también poner a España pendiente de que se aclare esta situación", ha criticado, para añadir que tampoco le parece coherente que ahora se asuma que se trata de cuestión de horas algo que antes necesitaba semanas o meses de negociación.

Si Podemos plantea un gobierno de coalición porque "no se fía", ya ha establecido la premisa básica, que es ese déficit de confianza, según el ministro, que se ha referido a la "mala fe" relativa a una anécdota sobre RTVE, que ha adelantado los trámites de adjudicación del concurso público para el decorado de la noche electoral ante la eventualidad de que se repitan las elecciones.

Se ha utilizado como argumento para decir que el PSOE quiere elecciones, algo que también supone "desconfianza" al reprochar propósitos que no tiene este partido, según Ábalos.

Para superar esa desconfianza, hace falta primero voluntad y después operar conjuntamente, "marcarse un objetivo y trabajar para él", y lo más importante ahora es que comience la legislatura, ha dicho.

El mayor compromiso, según Ábalos, que se puede hacer es el de "acción de gobierno" y, frente a la desconfianza, el PSOE ha planteado alternativas para la fiscalización y el seguimiento de esa acción, ha lanzado una oferta de integración en diversos niveles, y está dispuesto a ampliar la visión de gobierno con personas independientes que vengan de ámbitos progresistas.

El ministro ha manifestado que el PSOE ha lanzado cinco o seis ofertas y se ha preguntado si el resto de formaciones políticas "se han movido".

"Los que dijeron no, siguen con el no" y dicen que no al pacto con los independentistas esperando que se cumpla su "profecía" para tener "una excusa" y arremeter contra ese gobierno, pero eso "no es ningún proyecto político", ha lamentado.

Sobre Ciudadanos, su planteamiento de que Sánchez se vaya evidencia que el presidente en funciones tiene proyecto para España, ha afirmado Ábalos, que ha instado a que el resto de partidos no se dedique solo a observar porque también tienen responsabilidad, sino que actúen con responsabilidad "más allá de estar anunciando el fin del mundo cada rato".

"Todos tenemos una cuota de responsabilidad y no nos parece bien trasladarla a los ciudadanos. Unos quieren un gobierno de coalición, y los otros, sea lo que sea y pase lo que pase, van a decir que no", ha concluido.