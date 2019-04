El PSOE llama a una movilización masiva el 28A con su vídeo de campaña

El PSOE ha presentado este martes el vídeo promocional de su campaña para las elecciones del 28 de abril, en el que anima a que haya una movilización masiva y llama a "llenar las urnas de motivos" para "seguir avanzando".

El vídeo se ha mostrado en el acto de presentación de campaña del PSOE en Madrid, en el que también se ha conocido el lema, "Haz que pase", que pronuncia al final del vídeo el presidente del Gobierno y candidato Pedro Sánchez.

El spot, en blanco y negro, presenta a personas de distintas generaciones en el día de la votación, y también muestra a varios trabajadores, con importante presencia del mundo rural.

"Por experiencia, porque no hay nada imposible, por seguir avanzando y no retroceder ni un poco, porque todos contamos, porque siempre hay una primera vez y no hay ni una que perderse", es el mensaje que lanza el vídeo, pidiendo una gran movilización.

En el mismo mensaje ha incidido tras el acto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha confiado en que "ningún ciudadano se quede en casa" porque el 28A es una oportunidad "para avanzar hacia un futuro mejor o retroceder a una época de la que apenas nos acordamos".