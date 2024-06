El PSOE ve a las familias en una "situación límite" por el precio del comedor y Galiana replica que se ha "cumplido"

La diputada socialista Teresa Villuendas ha acusado al consejero de Educación, Alberto Galiana, de poner "en una situación limite a las familias" ante el precio del comedor escolar "porque no les dan las ayudas necesarias". "Hemos cumplido políticamente, por tanto no use la demagogia", le ha reclamado Galiana.

En el pleno del Parlamento de La Rioja, Villuendas ha pedido a Galiana una "reflexión" en el fin de curso. Se ha centrado en el "desmesurado aumento del precio" del comedor, que está siendo, ha añadido, "igual al aumento de la preocupación" de las familias.

Ha relatado cómo la "falta de calidad" llevó a una movilización de las familias y, hoy, "ese quebradero de cabeza" se centra en cómo "hacer frente, a partir de septiembre, al aumento del precio del comedor".

Desde el Partido Socialista se ha solicitado mejorar el porcentaje de financiación de las becas en una proposición no de ley ante la que Vox ha introducido una enmienda para pedir que se adopten las medidas necesarias para que los menús se elaboren en los propios centros por cocineros y personal especializado.

Villuendas ha entendido que esta medida requeriría "un estudio serio", porque "no se puede hacer de la noche a la mañana" y, por tanto, sería "necesaria una comisión de estudio formada por familias, directores y responsables de la consejería". Por tanto, no lo ha querido apoyar.

En el transcurso del debate, el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha visto que se trata de un asunto "recurrente" en el Parlamento de La Rioja y "no es para menos", porque "está relacionado con la pobreza infantil".

Ha creído que la propuesta del PSOE era "insuficiente". "Se quedan muy cortos", ha dicho reprochando que es necesario "llegar al cien por cien" del coste del comedor "en el caso de alumnado con máxima vulnerabilidad".

Por último, ha visto que "la alimentación también es educación y hay que tratarla como tal".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha valorado que se han aumentado los umbrales de renta y, por eso, ha dicho, el Partido Socialista ha tenido que autoenmendarse para pedir otro aumento.

"Intentar que los menús valgan tres, cuatro euros es utópico", ha dicho refiriéndose al aumento del precio de los alimentos.

La 'popular' Pilar Armendáriz también se ha referido al incremento de las becas. "Para nadie es agradable que los menús alcancen estos precios", ha dicho señalando el aumento de los costes de materia prima, transportes y cuidadoras.

"Podemos hacer toda la demagogia que quieran, pero este gobierno está dando solución a un problema que crearon ustedes, que sí tuvieron en cuenta el precio por encima de la calidad", ha señalado a los socialistas.

Villuendas, tras apuntar a posibilidad de utilizar fórmulas como el copago, "puesta en marcha en Asturias", ha clamado a los 'populares': "Lo que estoy diciendo es que es un precio que muchos padres no van a poder pagar, y ustedes tienen la solución, aumentando las becas y poniendo medidas para que las familias afronten con dignidad el precio del comedor".

El consejero ha cerrado el debate para considerar que "depende de quien vengan las críticas, puede ser un elogio"; y solicitando a Villuendas que también reflexione este verano. "Busquemos acuerdos auténticos no fuegos de artificio" le ha reclamado.

Ha creído que Villuendas ha "elegido el capitulo uno del manual del buen demagogo" porque en el momento en que mejora la calidad dice que es muy caro; y cuando se mejoran las becas dice que es insuficiente. "Usted es contumaz en el error", ha afeado.

Le ha recordado que el PSOE presentó una enmienda al presupuesto para aumentar la inversión en becas escolares que se ha multiplicado por el Gobierno riojano por cuatro, hasta llegar al millón de euros.

Le ha acusado de presentar un "panorama apocalíptico cundo no ha hecho sino crecer el número de comensales".