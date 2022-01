El PSOE lamenta el "show de acusaciones falsas" del PP con María Coraje y critica sus "difamaciones"

La portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, ha subrayado que las declaraciones realizadas por el portavoz del PP, Juan de la Rosa, sobre las ayudas municipales a la asociación María Coraje, a la que el PP tacha de "chiringuido anexo al PSOE", responden a un modelo de "oposición sucia, de mentiras y difamaciones" que demuestra una "preocupante falta de argumentos políticos y de conocimiento de los problemas y de las demandas reales de la ciudadanía". Así, Castaño ha pedido al PP "seriedad, rigor y serenidad" por el bien de la política y para dar respuesta a lo que realmente espera la ciudadanía de sus representantes públicos.

"Los vecinos y vecinas de Sevilla no quieren shows de acusaciones falsas y de supuestas denuncias que no tienen nada detrás. La ciudadanía está cansada de que haya grupos que embarren la política en vez de atender sus problemas reales y demandas. Si no tienen indicios de ninguna irregularidad que denunciar, que dejen de manchar la imagen de la política", explicó la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Castaño lamentó la actitud "forzada e irrespetuosa" del PP y alegó que todos los procesos de subvenciones municipales están sujetos a una normativa y unos procedimientos que son tramitados por los servicios técnicos y el personal funcionario con el aval de la Secretaría General y de la Intervención. De hecho, la portavoz socialista insistió en que esta misma entidad a la que alude el PP ha recibido subvenciones en convocatorias con libre concurrencia y transparencia con gobiernos del PP y del PSOE.

"La actitud de hoy del grupo del PP le hace daño a la política y al funcionamiento de la administración y supone una falta de respeto a toda la ciudadanía a la que representamos los miembros de la Corporación municipal. Si no hay pruebas de irregularidades, que no embarren ni ensucien el debate político o el trabajo de todos los funcionarios de la administración local. Y si hay el más mínimo indicio de irregularidad, que vayan inmediatamente al Juzgado", apuntó Castaño.