El PSOE lamenta que la política turística de Logroño sea "inexistente", lo que se traduce en "un paso inútil" por FITUR

La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Esmeralda Campos, ha criticado este jueves, aprovechando la celebración de FITUR, "la inexistencia de una política turística para la ciudad de Logroño y el paso atrás y el retroceso existente con respecto al mandato anterior".

Como ha asegurado Campos en rueda de prensa, "han abierto el Centro de la Cultura del Rioja y no son capaces ni de mostrar al mundo lo que en este centro se hará en el 2024", por lo que ha considerado que "volvemos a los tiempos en los que la única política turística era la que llevaba a cabo el Gobierno de La Rioja".

En palabras de la edil, "desde que llegó el PP en Logroño no se trabaja esta área", cuando ha defendido que la ciudad "tiene entidad suficiente para desarrollar sus políticas turísticas centradas en la calidad y en los recursos existentes: las mejores bodegas, las calles más felices de España, Laurel y San Juan, y un modo de vida y una hospitalidad excepcional".

"Nada de esto se resalta en FITUR", ha lamentado Esmeralda Campos, quien ha criticado que el alcalde Conrado Escobar "no tiene política turística para Logroño, vamos sin rumbo".

Así, ha enumerado que "la apuesta por hacer de Logroño una Enópolis, integrando los recursos relacionados con el mundo del vino, ha decaído; no se apuesta por un turismo de calidad e internacional; no hay estrategia y, por lo tanto, no hay política turística".

Una situación ante la que la concejala socialista ha mostrado su "temor" ante la posibilidad de "la gentrificación, del turismo de despedidas de soltero", que lleven a la ciudad "a una pérdida de impulso y dinamismo económico y comercial" en este terreno.

Por ello, Campos ha preguntado "¿Qué política turística se va a desarrollar en Logroño en los próximos meses? ¿Qué han llevado a FITUR este año? ¿Cuál es la agenda del alcalde y del concejal de Turismo? ¿Cómo afrontan el proceso de digitalización y de sostenibilidad turística en Logroño? ¿Cómo está siendo la participación de las bodegas, hostelería, agencias de viajes, hoteles?"

Y, en respuesta a sus cuestiones, ha asegurado que "es el vacío más absoluto". "No hay ni promoción turística, ni trabajo con el sector, ni agenda para FITUR. En este caso, como en tantos otros, la política turística del PP en Logroño es inexistente. Lo único que sabemos es que Logroño volverá al pasado. El Partido Popular se ha gastado 15.000 euros para eliminar la marca turística de la ciudad "visita Logroño" y recuperar "Hola, soy Logroño", ha dicho.

La edil ha recordado que el Partido Socialista, "aquí, como en tantos otros temas, dejó el trabajo encaminado a unos objetivos claros: atraer turismo de calidad, aumentar el número de pernoctaciones, diversificar el producto y desestacionalizar la demanda, buscando un crecimiento sostenible de visitantes que permita la convivencia entre turistas y habitantes, que evite la gentrificación y mantenga la vida cotidiana de la ciudad".

Objetivos que se reflejaban en el Plan Estratégico Logroño Enópolis, en un conjunto de actuaciones como la creación de la Asociación Golf y Vino, el impulso de la Asociación de Bodegas de Logroño, el apoyo a 51 proyectos de dinamización turística, la apertura del CCR, la renovación de los contenidos del Cubo del Revellín, la apertura del calado de San Gregorio, el nuevo punto de información turística en Lagares, la conversión de Logroño en Destino Turístico Inteligente o la participación en la Spain Convention Bureau.

Ha reseñado que son proyectos que ya cuentan con financiación y con la presencia efectiva en ferias y eventos como FITUR y Madrid Fusión.

Algo a lo que ha contrapuesto que "este año no sabemos qué se va a llevar a FITUR y cuál es el trabajo a realizar para promocionar turísticamente de Logroño, salvo que un asesor de Ayuntamiento pasa 4 días en FITUR". "A nuestro juicio, el retroceso también ha llegado al turismo local. Ni hay estrategia, ni política, ni interés. Ni está, ni se le espera", ha finalizado.