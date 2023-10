El PSOE lamenta que Moreno no pueda visitar las obras de vertidos en Cabo de Gata "al no haber empezado"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no realice un recorrido este lunes por las actuaciones para la agrupación de vertidos de aguas residuales y depuración en los núcleos de Cabo de Gata, La Fabriquilla y la Almadraba "porque lamentablemente esas obras ni siquiera han empezado".

Valverde ha asegurado que "todos los almerienses deberíamos estar celebrando que por fin se acaba con los pozos negros en los núcleos de Cabo de Gata; sin embargo, el presidente andaluz va a venir a visitar sólo una parte de su acuerdo con el Ayuntamiento de Almería, la conexiones del depósito de La Pipa con San Cristóbal".

La portavoz del PSOE ha recordado que fue en enero de 2020 cuando la consejera de Agricultura y el entonces alcalde de Almería firmaron un convenio para la construcción de infraestructuras hidráulicas en Almería, convenio en el que figuraban las obras que se visitan "por enésima vez", pero también las denominadas "agrupación de vertidos y depuración de aguas residuales de varios núcleos de la zona este de Almería (Fabriquilla, Cabo de Gata y Almadraba)".

El presidente andaluz dijo entonces que las actuaciones para acabar con los pozos negros en las viviendas en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar empezarían en 2021, "lo cual evidentemente aún no ha ocurrido y tampoco va a suceder en breve", le ha afeado Valverde, para quien "el señor Moreno Bonilla no debería estar para muchos aplausos cuando le falta por ejecutar la segunda parte del acuerdo al que llegó con el anterior alcalde".

"Con estas dos importantes infraestructuras contribuimos a cumplir con Almería", manifestó literalmente entonces Moreno, "unas palabras que no ha cumplido", según Valverde, quien ha remarcado que "desde el PSOE se las vamos a recordar le guste o no hasta que las cumpla, y si es con celeridad mucho mejor pues ya los años que lleva al frente de la Junta no corren a su favor".

Valverde también ha alertado de la importancia de que ese proyecto se ejecute cuanto antes puesto que, "especialmente en La Almadraba, las calles se inundan cada vez que hay lluvias torrenciales", y ha asegurado que "vamos a interesarnos por el estado en que se encuentra la parte del convenio que corresponde ejecutar al Ayuntamiento, puesto que figura que debe ejecutar la red de alcantarillado de los núcleos que aún no dispongan de la misma, con el fin de que la agrupación de vertidos y depuración tenga total funcionalidad".

La portavoz del PSOE ha puesto en valor que su grupo en el Ayuntamiento presentó una moción el pasado mes de marzo, que fue aprobada por unanimidad, que contribuyó a poner el foco sobre este asunto, si bien "pocos avances se han producido desde entonces", ha lamentado.

Por último, ha detallado que la distribución del presupuesto estimado (10,6 millones de euros) para la mejora de la depuración de aguas en Cabo de Gata, según el convenio, era la siguiente: para 2020 112.347,86 euros; para 2021 1.000.000 euros; para 2022 5.500.000 euros y para 2023 4.000.000 euros.

Valverde ha resaltado que "el señor Moreno Bonilla ya lleva casi cinco años al frente del Gobierno andaluz", por lo que también ha confiado en que "no nos venga otra vez con el mantra de la herencia recibida para justificar su falta de gestión al frente de la Junta, cada vez más palpable y visible para todos los andaluces".