El PSOE lamenta que la Junta "sigue sin dar una respuesta óptima" a la atención sanitaria en la provincia

El PSOE de Jaén ha lamentado este martes que la Junta de Andalucía "sigue sin dar una respuesta óptima a la asistencia sanitaria de los jiennenses", al tiempo que ha calificado de "barullo" la gestión de la Atención Primaria.

Así lo ha afirmado en una nota la parlamentaria andaluza Mercedes Gámez, quien ha aludido a "la dificultad o directamente la imposibilidad" de coger una cita con el médico a través de la aplicación 'Salud Responde'.

Al respecto, ha añadido que "en muchos casos refleja el siguiente mensaje": 'en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada. Si necesita atención sanitaria acuda a su centro de salud'. Se trata, a su juicio, de "otro paso atrás en la calidad de un servicio público esencial" y "para privatizar la sanidad".

"Moreno Bonilla es capaz de poner en duda las alertas de la Aemet, pero no sabe o no quiere saber que la aplicación de Salud Responde no garantiza una cita con el facultativo", ha dicho Gámez, quien ha apuntado que "en el mejor de los casos, el médico puede verte presencialmente en una semana o diez días".

En este sentido, ha indicado que el Gobierno andaluz "está enquistado en una estrategia de confrontación continua, que le está cegando en lo que realmente importa, que no es otra cosa que la correcta gestión de los recursos públicos en Andalucía".

"Ha habido problemas muy graves en materia sanitaria durante el verano en la provincia de Jaén, sólo solventados por los profesionales de la sanidad en Andalucía ante la inoperancia y la desidia de Moreno Bonilla y la consejera de Salud", ha manifestado.

En este punto, ha aludido al "debilitamiento" de la Atención Primaria en la Sierra de Segura, el "recorte de especialidades" en los hospitales de la provincia, la "falta" de pediatras o el "esperpéntico capítulo del servicio portátil de Orcera, a plena ola de calor, para que lo utilizaran los pacientes del centro de salud".