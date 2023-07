El PSOE lamenta que la alianza de Teruel Existe con el PP "frena el proyecto progresista en la DPT"

El PSOE ha considerado que la alianza de Teruel Existe con el Partido Popular en la Diputación Provincial turolense "va a frenar el proyecto progresista liderado en la pasada corporación por los socialistas" en esta institución.

Así se ha puesto de manifiesto con motivo de la reunión del Grupo Socialista en la Diputación de Teruel con los cabezas de lista del PSOE al Congreso y Senado en las elecciones de este domingo, 23 de julio, Herminio Sancho y María José Villalba, diputados autonómicos y la secretaria general del partido en Teruel, Mayte Pérez.

En ella, se ha puesto sobre la mesa el proyecto "transparente, equitativo y justo", impulsado por el PSOE en la DPT en los últimos cuatro años, "en coherencia con el compromiso que los socialistas hemos tenido siempre y con nuestra prioridad que es de abajo a arriba, precisamente de ayudar a los ayuntamientos, que es la primera institución a la que el ciudadano recurre", han señalado desde este partido en una nota de prensa.

A colación, en la reunión, se ha recordado cómo se han "multiplicado por tres2 las ayudas incondicionadas a los ayuntamientos respecto a la anterior legislatura, a través de los Planes de Obras y Servicios, el Plan de concertación o la Caja de Cooperación, o por cuatro las inversiones en caminos y carreteras.

También se ha hecho referencia a los cambios normativos que han impulsado un nuevo sistema de reparto de los Planes de Obras y Servicios que beneficia a los municipios más pequeños, las nuevas líneas específicas dirigidas a los pueblos-barrios, o al sistema de trabajo que garantiza que la maquinaria que arregla los caminos rurales pase por todos los municipios cada dos años, independientemente de quién los gobierne.

EN TODOS LOS MUNICIPIOS

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha enfatizado que las mejoras no solo se han medido "cuantitativamente", sino "cualitativamente" y "todos los municipios, independientemente del color político de sus alcaldes y alcaldesas, tuvieron cada dos años las máquinas en sus municipios, cosa que no pasaba en las anteriores legislaturas, que incluso les llamaban máquinas voladores, porque en función de si gobernaba el Partido Socialista, el camión volaba por el pueblo y no intervenía".

Para la secretaria general de los socialistas turolenses, "todas estas medidas podrían haber continuado si Teruel Existe hubiese optado por un gobierno progresista, que realmente apuesta por los pequeños municipios o por mejorar los servicios públicos, que es asentar población y permitir la esperanza y la oportunidad de los pueblos". En cambio, ha dicho, Teruel Existe ha querido "volver al pasado, por volver a esas prácticas antiguas que nada tienen de transparentes".

"Hemos multiplicado por tres las ayudas directas a los ayuntamientos, esperemos que no se dividan por tres en este momento, al ser un tripartito el que va a dirigir la institución", ha aseverado Mayte Pérez, calificando como "una pena" la decisión de Teruel Existe.

"En su mano estuvo presidir esta institución, así se lo ofrecimos el Partido Socialista, para ser una alternativa progresista a ese monocolor prácticamente uniforme que va a haber en la Comunidad Autónoma, en relación a la administración local, con el PP y, no lo olvidemos, la ayuda de VOX", ha abundado la dirigente socialista.

Sobre la reunión, la secretaria general del PSOE Teruel ha señalado: "No nos lamemos las heridas, ni mucho menos, porque lo que hemos hecho es ponernos a trabajar para el futuro del PSOE, que va a seguir defendiendo el bienestar, los servicios públicos de calidad o la justicia, es decir, que no se utilicen las instituciones para uso partidista".

REMANENTES

En el repaso a la actividad realizada en la pasada legislatura desde la DPT, los socialistas también han destacado la liberación de los remanentes de las Administraciones locales "que había hurtado el PP cuando gobernó".

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel, Herminio Sancho ha destacado que la recuperación "gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, ha servido para una gestión desde la Diputación Provincial de Teruel muy buena para que puedan tener más inversiones los Ayuntamientos, además de las propias de los municipios".

"Todos los alcaldes sabemos lo que supuso para nuestros pueblos y nuestros vecinos poder utilizar ese dinero y que hubiera un equipo de gobierno en la Diputación Provincial, con el presidente Manuel Rando a la cabeza, que fuera capaz de gestionar esos remanentes de forma eficaz para ponerlo al servicio de los ciudadanos", ha dicho Sancho.

El candidato también ha destacado la colaboración del Gobierno central con la Diputación de Teruel a la hora en distintos proyectos, como el de extender la conectividad en el territorio. "La colaboración entre Administraciones que creen en este territorio nos trae esta evolución positiva que estamos teniendo en la provincia de Teruel", ha apuntado.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La candidata al Senado por Teruel, María José Villalba, ha querido valorar también esa colaboración entre Administraciones. En el caso de la DPT, ha señalado que ha gestionado proyectos con subvenciones que provienen del Gobierno central, como los 1'1 millones de euros destinados a los multiservicios, que realizan una labor fundamental en el medio rural, "porque dan el servicio de tienda, bar y en muchos casos, incluso de alojamiento".

En cuanto a la conectividad, ha destacado que se ha trabajado conjuntamente durante estos cuatro años para el desarrollo e implantación de la banda ancha en toda la provincia y también ha hecho referencia al anuncio realizado desde el Gobierno de España, "muy importante", sobre la llegada de 90 millones de euros a Aragón, 31 de ellos a la provincia de Teruel, para llevar el 5G a todos aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes a través de sus torres de telefonía.

Villalba también ha hecho referencia al Centro de Innovación Territorial que ha empezado a funcionar a través de "Apadrina un olivo" y la colaboración entre ambas instituciones, Gobierno de España y DPT, en la zona del Bajo Aragón.

En definitiva, según Villalba, "la colaboración entre administraciones hace más eficaz los recursos y permite que nuestro territorio se desarrolle en toda su extensión, independientemente del tamaño de los municipios, en las condiciones necesarias para que sus habitantes tengan una calidad de vida digna".