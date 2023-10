El PSOE lamenta los "acuciantes problemas" en colegios e institutos de Huelva por el "abandono" de la Junta

El PSOE ha lamentado los "acuciantes problemas" en colegios e institutos de la provincia onubense por el "abandono y la falta de gestión y planificación" de la Junta de Andalucía en los centros educativos públicos.

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A y parlamentaria andaluza por Huelva, Susana Rivas, que ha comparecido a las puertas del IES San Blas de Aracena, junto a la concejal de Educación en el Ayuntamiento, Ana Torres, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha indicado que "toda esta situación es debida a los recortes que sigue acometiendo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la educación pública".

Al respecto, Susana Rivas se ha referido a los "problemas" que están teniendo, por ejemplo, tanto el CEPR José Nogales, como el IES San Blas, ambos de Aracena, toda vez que ha criticado que "cuando el Gobierno de la Junta decidió en los últimos días de agosto hacer una reforma de la RPT de Función Pública, "se ha iniciado el curso escolar en todos los centros educativos públicos andaluces sin personal laboral".

"Con lo cual no ha habido conserje, ni cocinero, por lo que no se han podido abrir los comedores; tampoco personal administrativo ni de limpieza; y han tenido que ser los propios docentes y los equipos directivos los que han tenido que hacer frente a esas situaciones, en muchas ocasiones, incluso haciendo horas extras porque frente a la falta de estos profesionales tenían ellos mismos que asumir estas tareas", ha lamentado la socialista.

Por otro lado, la parlamentaria socialista ha indicado que "toda esta reforma se podía haber hecho mucho antes porque desde marzo que empezó el proceso de escolarización ya se sabían cuáles iban a ser las necesidades que iban a tener los centros educativos andaluces".

"Pero no se hizo, y se esperó hasta finales de agosto, precisamente cuando iba a comenzar el curso escolar", ha añadido, por lo que ha reprochado a la Junta su "falta de voluntad y gestión" para que los equipos docentes, las familias andaluzas y el alumnado "no tuvieran que pasar por este déficit".

Además, Susana Rivas ha subrayado que el IES San Blas de Aracena se encuentra con "una ratio elevada, que incumple la Lomloe", ya que "son clases que tienen hasta 36 alumnos, por lo que es imposible impartir una educación pública de calidad", una situación que, a su juicio, "se complica aún más en estos IES con alumnado con necesidades educativas especiales, que se encuentran en una situación vulnerable, y que necesitan, además, orientadores, auxiliares de lenguaje; y no están teniendo a estos profesionales".

Asimismo, Susana Rivas ha indicado que en la provincia de Huelva "han cerrado ya 43 aulas públicas, lo que viene a sumar ya 148 aulas públicas menos desde que gobierna Juanma Moreno en la Junta", sin embargo, "en la concertada no se ha cerrado ni una sola aula pública".

Susana Rivas también ha criticado la situación en la que se encuentran las familias andaluzas por la "nefasta gestión en las actividades extraescolares", ya que "a pesar de que se subieron los servicios complementarios en Andalucía un 8,7% y las familias andaluzas tuvieron que pagar 400 euros más por cada niño, no se van a poner en funcionamiento, porque la Junta de Andalucía en una falta de planificación tampoco lo ha contemplado".

Al respecto, ha reseñado que las empresas del sector ya han avisado que "van a empezar con las movilizaciones" porque todo esto "va a repercutir, en primer lugar, en los niños que no van a poder recibir estas actividades; en las familias que no van a poder conciliar su vida laboral, y en las empresas porque ellos tienen previsto que las familias al no poder acceder a estas actividades buscarán alternativas y cuando la Junta se digne a firmar ese convenio con ellos, habrá menos niños y niñas".

Por último, con respecto a las infraestructuras, Susana Rivas ha reprochado que la Junta "esté cargando a los ayuntamientos con responsabilidades que no les corresponden" y ha señalado que a los consistorios "les incumbe el mantenimiento, pero no empezar un colegio desde cero o mejoras en infraestructuras". Por eso, ha pedido a la Junta que "deje de engañar a las familias en esta materia".

Por su parte, la concejal de Educación en el Ayuntamiento de Aracena, Ana Torres, se ha referido a "los defectos" en el IES San Blas que "necesita de una rehabilitación, mantenimiento y una conservación, reclamaciones que se vienen haciendo por parte de toda la comunidad educativa".

"A todo ello se le suma una elevada ratio, que también ocurre en otros centros educativos de Aracena, con aulas masificadas, así como la falta de personal no docente, con mermas en el servicio de limpieza o de conserje, ya que en Aracena tenemos más de mil alumnos, más de cien profesores, cinco edificios y contamos con solo cuatro conserjes", ha lamentado.

A ello, la concejal ha unido que "hay una única orientadora para más de mil alumnos, todo un despropósito", por lo que ha asegurado que van a seguir instando a la Consejería a que "ponga recursos necesarios y lógicos, ante esta dejadez y abandono, y que cumplan la ley, porque es el Ayuntamiento es el que está aportando y acometiendo obras y tareas que no le corresponden".