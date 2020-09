El PSOE lamenta la dimisión de Bouza y aprovecha para arremeter contra las medidas de la Comunidad de Madrid

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha calificado de "tremendamente negativa" la dimisión del doctor Emilio Bouza como portavoz del Grupo Covid-19, dos días después de su nombramiento a propuesta del Gobierno regional y tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, un profesional de "gran prestigio y con una gran trayectoria".

"Es tremendamente negativa su dimisión, no conocemos las causas, pero todo hace pensar que tras las medidas anunciadas el viernes, un profesional de su competencia y de su nivel de conocimiento, no sea compatible con la falta de rigor que revelan las medidas anunciadas por el Gobierno regional", ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.

Freire, médico especialista en neumología, ha subrayado que las medidas anunciadas por el Gobierno regional contradicen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de todos los expertos y profesionales sanitarios. "No entendemos por qué se toman las medidas que se toman y no las que recomiendan las personas que tienen conocimiento y experiencia y que están atentos únicamente a aquello que beneficia a la salud de la ciudadanía", ha lamentado.

El exjefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Emilio Bouza, ha dejado su cargo como portavoz del Grupo Covid-19 dos días después de su nombramiento, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Esta dimisión llega un día después de que Gobierno central y autonómico mostraran sus diferencias con las medidas acordadas de ampliar las restricciones a 8 zonas básicas de la región.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en rueda de prensa para pedir medidas más contundentes y este mismo sábado ha pedido al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia" a la hora de gestionar la pandemia del coronavirus.

A través de una carta remitida a Illa y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Bouza expresa que su renuncia llega tras "las circunstancias en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25".

"Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias", expresa a través de la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Además, recuerda tanto a Illa como a Escudero que ambos "afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema". "Les envío mi gratitud personal a la confianza que han depositado en mí", concluye.