El PSOE lamenta el "desierto cultural" en los barrios y Cultura le afea que no dejara las velás organizadas

La concejal socialista Myriam Díaz ha lamentado este viernes que el gobierno municipal "deje este verano a los barrios sin la programación cultural que en los últimos años se estaba desarrollando", un "abandono" que ha achacado a "la falta de gestión" por parte de la delegada de Cultura y Deporte, Minerva Salas. La delegada, por su parte, ha asegurado que el gobierno local apuesta por "más cultura en cada uno de los barrios" y ha alegado que "lleva un mes. No me ha dado tiempo a hacer la programación que ustedes tenían prevista", al tiempo que ha afeado al PSOE que saliera del gobierno sin haber dejado "absolutamente nada organizado" en relación a las velas de San Pablo y Santa Ana, en Triana.

En la Comisión de Control y Fiscalización, la edil Díaz ha advertido que "este año, los barrios serán un desierto cultural" y ha pedido explicaciones a la delegada Minerva Salas por la eliminación de la Dirección General de Cultura de la estructura del Ayuntamiento para ser sustituida por una Dirección General de Fiestas Mayores y Artes. Sobre este particular, Salas ha defendido que "es muy respetable que hayamos decidido suprimir" la citada dirección porque "estamos en nuestro derecho a organizar el gobierno como consideramos oportuno" tras ganar las elecciones el pasado 28 de mayo.

"El hecho de que no se hayan reeditado, a pesar de estar previstos con anterioridad, programas como 'Veraneo en la City' o 'Calle Cultura' pone de manifiesto que la apuesta actual está muy alejada de pretender llevar actividades culturales a todos los rincones de la ciudad, como ha venido ocurriendo en los dos anteriores mandatos municipales, limitando por tanto el número de actividades culturales a las que puedan tener acceso los ciudadanos", ha abundado Díaz en una nota de prensa.

"No hay necesidad de que estén tan asustados y preocupados para lo poco que han hecho", le ha replicado la delegada de Cultura y Deporte. "Los sevillanos no nos han elegido para que hagamos lo mismo. Nos han elegido para que mejoremos la ciudad, también las políticas culturales". Por eso, ha abundado, "habrá más cultura en cada uno de los barrios". "No se preocupen por lo que dejan, que es muy poco. Preocúpense de no haber dejado a Sevilla como capital cultural del Sur de Europa, que ya lo vamos a hacer nosotros", ha apostillado Minerva Salas.

"Desde el 17 de junio, tienen responsabilidades de gobierno. Gestionen", le ha reprochado la concejal del grupo municipal socialista, quien ha aclarado en una nota de prensa que la programación cultural para este verano "ya estaba preparada, limitándose el equipo del señor Sanz a escoger actividades ya previstas en el Centro de Sevilla, como el ciclo de las 'Noches de Verano' del Palacio de los Marqueses de La Algaba, pero no en el resto de barrios de la ciudad más allá de las velás, que ya estaban previstas y preparadas".