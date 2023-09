El PSOE instará en el Pleno al Gobierno a presentar un Plan de Acción para un nuevo modelo de Servicios Sociales

Los socialistas abogan por separar la atención social de las prestaciones

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Natalia González, llevará al próximo Pleno una proposición plenaria para que el Gobierno local presente, antes del 31 de diciembre de este año, al Pleno, un Plan Estratégico de Acción en el ámbito de los servicios sociales, por el que se elabore un nuevo modelo.

La edil, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha recordado que en mayo de 2022 se había empezado un trabajo en este sentido, bajo el título, 'el propósito', cuyo objetivo era definir un nuevo modelo de Servicios Sociales, al que hay que incorporar, entre otras cosas, aspectos como la soledad no deseada, el envejecimiento familiar o una mayor debilidad de las redes familiares o de apoyo.

González ha opinado que este documento puede servir de base para este plan de acción. Relacionado con ello, ha abogado por lograr un consenso para un modelo que separe atenciones de prestaciones.

Para el PSOE, no es cuestión de quién gestione las ayudas, si no que no siempre sería necesario hacer una intervención social para conceder una prestación.

Ha abogado, por ello, por trabajar colaborativamente con otras áreas municipales, como pueda ser empleo y por tener en cuenta la participación y aportaciones de las entidades sociales y los grupos políticos.