PSOE insiste a Podemos: Si el problema no son los nombres, sentémonos mañana

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha vuelto a tender la mano esta tarde a Unidas Podemos para sentarse a negociar un programa de gobierno: "Si el problema no son los nombres, sentémonos mañana mismo, sería una gran alegría para este partido", ha afirmado.

En una comparecencia ante los medios tras la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado, la portavoz ha explicado que el PSOE no puede "dar por zanjada" la negociación con Unidas Podemos porque ésta "no se ha iniciado" y que no va a "cejar en su empeño" de que la investidura de Sánchez salga adelante en julio.

Preguntada por si Iglesias le ha pedido a Sánchez ser vicepresidente, Lastra no lo ha negado, aunque tampoco ha querido confirmarlo y ha apuntado que no lo ha mencionado esta mañana en su rueda de prensa porque lo que ha hecho en ella es solo un "resumen" de la conversación entre Sánchez e Iglesias, en la que éste -ha subrayado- se ha "negado a hablar de políticas".

Fuentes socialistas aseguran que ellos han "callado mucho" de las conversaciones con Iglesias y se quejan de las "falsedades" y "deslealtades" que han sufrido por su parte, entre ellas que anoche éste sugiriera en una entrevista en 'prime time' en Telecinco que Sánchez le había ofrecido dos ministerios en la primera reunión que mantuvieron tras las elecciones del 28 de abril.

En la dirección del PSOE consideran que la pelota está ahora en el tejado del partido morado y que ellos lo único que pueden hacer es insistir para que se sienten a negociar un acuerdo programático, al tiempo que continúan las conversaciones y contactos con el resto de fuerzas políticas.