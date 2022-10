PSOE incluye en Presupuestos bajar las cotizaciones en Cuenca, Soria y Teruel

El PSOE ha registrado una enmienda al proyecto presupuestario de 2023 para bajar las cotizaciones sociales a las contrataciones realizadas en Cuenca, Soria y Teruel y crear una tarifa plana para autónomos que se den de alta en estas provincias con el objetivo de combatir la despoblación.

El PSOE ha presentado una veintena de enmiendas a los Presupuestos, así como otras iniciativas junto a Unidas Podemos, PRC y Compromís, de acuerdo al texto de las enmiendas al que ha tenido acceso EFE.

Entre las enmiendas del PSOE destaca una reducción de las cuotas a la Seguridad Social para la contratación indefinida, a tiempo completo, a tiempo parcial o fijos-discontinuos en Cuenca, Soria y Teruel del 15 % en municipios de más de 1.000 habitantes y del 20 % para municipios de menos de 1.000 habitantes.

Asimismo, la enmienda prevé que los autónomos que se den de alta durante el año 2023 en estas provincias podrán beneficiarse durante 36 meses de una cuota única mensual de 80 euros, siempre que no hayan estado dados de alto en los dos años anteriores.

Entre las enmiendas del PSOE también destaca la concesión de un préstamo a tipo cero de 800 millones a la sociedad estatal de microelectrónica y semiconductores SA-SME, encargada de gestionar el PERTE Chip.

Además, el PSOE propone permitir adscribir inmuebles de la Seguridad Social a otras administraciones para fines de utilidad pública, analizar eventuales conflictos de intereses en el Plan de Recuperación o incluir la prevención de incendios como sector prioritario.

También propone ampliar, solo para 2023, el plazo para que los ayuntamientos que lo deseen aprueben nuevos tipos de impuesto de bienes inmuebles para 2024 del 1 al 31 de julio o unificar la subvención para la creación de una zona de bajas emisiones en Don Benito y Villanueva de la Serena ante la concentración de ambos municipios.

Otra iniciativa pasa por permitir a las administraciones que hubieran bajado el salario de sus empleados en cuantías no exigidas por normas básicas del Estado, que no hubieran subido las retribuciones el máximo previsto o que no hayan devuelto la paga extra de 2012 que lo hagan.

Además, el PSOE ha presentado cinco enmiendas con Compromís y Unidas Podemos para dotar con 10 millones adicionales al Cercanías de Valencia, con 15 millones la remodelación de las vías de la estación de Alicante y otros 15 millones el Corredor Mediterráneo.

Asimismo, el PSOE ha registrado cuatro enmiendas conjuntas con PRC y Unidas Podemos, para dotar con 11 millones proyectos de inversión en Cantabria, 2 millones para el cubrimiento de las vías de Maliaño, 2 millones para el cercanías de Cantabria y 1,6 millones para el soterramiento de vías en Torrelavega.