PSOE y Hacemos Córdoba respaldan la propuesta de Ecologistas en Acción de un 'pacto por la reforestación'

Los grupos municipales del PSOE y de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba respaldan sin reservas la propuesta que ha hecho este lunes Ecologistas en Acción para cerrar un 'Pacto de Ciudad por la Reforestación' de la capital cordobesa, que implicaría "la puesta en marcha de un proyecto de plantación de arbolado con un alcance de al menos cuatro mandatos municipales", hasta llegar al cuarto de millón de árboles, desde los 84.000 actuales, con el objetivo último de adaptar Córdoba al calor estival, que cada vez le afecta más.

Ante ello y en declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado que los socialistas apoyan "con convencimiento rotundo la necesidad de un pacto por la reforestación de la ciudad", pues, de hecho, su "campaña de concienciación" en este ámbito ya defiende lemas como 'salvad nuestros árboles', 'lucha contra los tocones' y 'ningún alcorque sin árbol'.

Es más, para Hurtado, "el pacto debe ser un punto de partida para pasar a la acción. Urgimos a que se tomen medidas de repoblación forestal, de revisión del estado de nuestro arbolado, de creación de áreas de sombra naturales en los colegios, en los parques infantiles, y también crear rutas para evitar el calor", con el fin de "hacer de Córdoba una ciudad oasis y verde".

"Pero nos negamos --ha concluido-- a que esto pueda quedar en un acuerdo formal más, sin que en realidad sea un cambio de política y de conciencia ecológica". De hecho, el compromiso del PSOE "no es solo para cuatro mandatos municipales, sino que es un compromiso para siempre. Esta lucha hay que mantenerla y no va a tener fin, porque lo que estamos es frenando el cambio climático pero no tendrá probablemente vuelta atrás.

Por su parte, fuentes del Grupo Municipal de Hacemos Córdoba han asegurado a Europa Press que asumen "completamente el contenido de la propuesta" de Ecologistas en Acción, "como no podría ser de otra manera, al contemplar medidas que ya venían recogidas en el programa de gobierno con el que concurrimos a las elecciones municipales y que tenía entre sus principales objetivos el de lograr una ciudad más verde y habitable".

En relación con ello, en Hacemos Córdoba consideran que "la emergencia climática debe abordarse desde distintas perspectivas, y una de ellas es la de adaptar la ciudad, con más arbolado en las calles y zonas verdes, generando espacios de sombra y estableciendo una red de refugios climáticos, para hacer de Córdoba un lugar vivible también en las épocas del año en las que las temperaturas se elevan hasta el punto de suponer un riesgo para la salud de las personas".