PSOE de Garrucha ve "graves implicaciones" en la anulación del Pleno que constituyó los grupos municipales

El grupo municipal del PSOE de Garrucha (Almería) ha señalado este jueves las "graves implicaciones" que supone la anulación judicial del pleno "urgente" celebrado el 3 de julio de 2023 por defectos de convocatoria en el que, entre otras cuestiones, se constituyeron los grupos políticos y se establecieron las retribuciones; unos acuerdos que ahora "no tienen respaldo de ninguna manera".

Así lo han apreciado desde las filas socialistas que lidera la portavoz municipal María López, desde donde han señalado a Europa Press que la invalidación de la sesión plenaria supondría, según han estimado, que "no están constituidos los grupos municipales".

En este sentido, han llamado la atención sobre la organización del equipo de gobierno que preside el 'popular' Pedro Zamora del que forman parte dos concejales que "ahora mismo son no adscritos" tras haber sido dados de baja de las filas de IU y que se presentaron a las elecciones a través de la coalición Con Andalucía.

"El hecho de ser concejal no adscrito implica que no se puede tener delegaciones del alcalde, o sea, que no puedes tener cargos de gobierno ni cobrar sueldos", han asegurado a la hora de señalar que las competencias que ocupan los ediles Álvaro Ramos y Luis José Fernández.

En este sentido, desde el PSOE sostienen además que "todo el dinero que han estado cobrando durante todo este año tienen que devolverlo" y "no pueden volver a tenerlo", según interpretan en base al pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, contra el que cabe recurso.

Desde el grupo municipal del PSOE han advertido tras la anulación de dos sesiones plenarias por parte de una juez que han recurrido casi una decena de convocatorias de pleno que, a su juicio, no contaban con justificación suficiente para ser convocadas por vía de "urgencia" y que, en algunos casos, también habrían sido notificadas indebidamente.

"Ya le advertimos al alcalde que no podía convocar las sesiones de pleno como si todas fueran urgentes y sin notificar a los concejales", han asegurado antes de señalar que también hubo que reclamar los expedientes de cara a los asuntos que se iban a abordar en las diferentes sesiones que arrancaban votando las propias urgencias. "La ley te dice que tú puedes convocar un pleno urgente cuando hay una razón y está motivada la urgencia", han recalcado.