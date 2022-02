PSOE garantiza que la reforma laboral será ratificada pero no desvela apoyos

El PSOE ha garantizado este martes que el decreto de la reforma laboral será convalidado el próximo jueves en el Congreso con mayoría suficiente y aunque no desvela cuál será finalmente la aritmética parlamentaria cuenta con el apoyo de Cs y varios grupos minoritarios y no cierra la puerta a que pueda sumarse algún que otro socio, como PNV o ERC.

"Consideramos que se dan las condiciones para aprobar el decreto. Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios y somos optimistas en cuanto a la convalidación", ha aseverado el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, en rueda de prensa, al tiempo que ha puntualizado que siguen dialogando con los nacionalistas vascos y con los republicanos y "las puertas siguen abiertas".

Lo cierto es que el grupo socialista da por hecho que la aprobación del decreto de la reforma laboral saldrá adelante sin cambios y hoy se han sumado a ello Más País y Compromís, que han ratificado su apoyo con sus votos favorables.

"No es la reforma que nos gustaría y hubiésemos preferido mejorarla en el trámite parlamentario pero el Gobierno ha sido rígido desde un primer momento", avanzan fuentes de Más País a EFE que recalcan que ha cambio han conseguido el compromiso de mejoras laborales en materia de precariedad y salud mental, para evitar jornadas excesivas y abusos en la contratación parcial.

De esta forma también lo ha explicado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha comparecido ante los medios junto con la diputada de Más País Inés Sabanés para puntualizar los acuerdos conseguidos con el Ministerio de Trabajo: impulsar las inspecciones laborales y un plan de salud mental laboral en el que participe un comité de expertos.

No obstante, ambas formaciones, socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han dejado claro que el Gobierno "se la juega poniendo en riesgo a la mayoría progresista que le invistió" y debería trabajar "hasta el último momento" para que la foto del acuerdo de la reforma laboral sea la del bloque de investidura.

"Se equivoca el Gobierno si pretende buscar mayorías alternativas a partir de ahora, no por traicionar a sus socios sino a sus propios votantes", insisten fuentes cercanas a Íñigo Errejón, toda vez que Ciudadanos también da por hecho que el decreto será convalidado al menos con 176 votos a favor.

"Lo veo posible", ha dicho el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, que ha apelado "al pragmatismo" para que el PNV "no piense en sus siglas sino en los intereses de los ciudadanos".

Desde el PSOE "en absoluto" tiran la toalla para sumar a PNV y ERC y afirman que "siguen confiando en obtener el mayor número de apoyos".

"No es el punto y final" en materia laboral, ha reiterado el portavoz socialista que recuerda que los socialistas siempre han sido respetuosos con los territorios y dejan la puerta abierta a que los nacionalistas vascos puedan abstenerse: "En una negociación se habla de todo, de todas las posibilidades...deseamos que reciba el voto favorable".

También Unidas Podemos confía en que ERC se sume a los apoyos y desde sus filas se señala que sería una "decepción que no lo hiciera".

"Votar no, no supone ningún beneficio para nadie, solo los cálculos electoralistas están detrás. No nos vamos a levantar de la mesa y seguiremos negociando hasta ultimo minuto, hay que salir del no por el no", ha insistido al portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y pensamos que hay que cuidar a la mayoría de la investidura para dar estabilidad a la legislatura", ha puntualizado también el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique.