El PSOE garantiza que la moción en Murcia saldrá adelante y que Arrimadas ha estado al tanto de la negociación

El PSOE asegura que tiene la garantía de que la moción de censura que han registrado junto a Ciudadanos en Murcia saldrá adelante, porque si no, no la habrían presentado. Además, el partido liderado por Pedro Sánchez afirma que cuenta con el visto bueno de la dirección estatal del partido naranja y de su líder, Inés Arrimadas, porque ellos no negocian con "tránsfugas", según explican a Europa Press fuentes socialistas.

Por otra parte, el PSOE enmarca el movimiento de Murcia en este territorio y lo desvincula de la situación en otras Comunidades donde Ciudadanos también gobierna con el PP, como por ejemplo, Madrid, donde desde hace meses se especula también con esta posibilidad.

Las fuentes socialistas consultadas señalan que, aunque los acontecimientos se "precipitaron anoche", las conversaciones vienen de largo. En concreto, explican que llevan más de un mes hablando con Ciudadanos con discreción, y que las direcciones de ambos partidos estaban al corriente.

Asimismo, los socialistas hacen hincapié en que todos los diputados de Ciudadanos van a apoyar la moción, por lo que no hay riesgo de que no salga adelante, ya que los 17 escaños del PSOE suman mayoría absoluta con los 6 del partido de Arrimadas.

PSOE y Ciudadanos han registrado ya este miércoles por la mañana la moción de censura para desbancar al PP y a su presidente, Fernando López Miras. Según algunas fuentes de la negociación en Murcia, le sustituirá en la presidencia la coordinadora de Cs, Ana Martínez Vidal, que ejerce de portavoz del actual gobierno de coalición con el PP. Según estas fuentes, el mayor número de carteras quedaría en manos del PSOE.