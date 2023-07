PSOE no se fía "en absoluto" de Núñez tras el debate de investidura: "A pesar del tono, no vimos un cambio de actitud"

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha destacado la "ilusión" y las ganas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de seguir trabajando para mejorar aún más la comunidad autónoma "desde la moderación frente al fanatismo" y ha reprochado al líder regional del PP, Paco Núñez, que no haya cambiado su actitud y siga "instalado en la radicalidad".

Godoy, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha señalado que "el líder del PP tuvo la oportunidad de pedir perdón por los actos que se produjeron en campaña, ataques absolutamente inaceptables, incluso personales". Y, a pesar de que el tono del discurso de ayer no tuvo que ver nada afortunadamente con el de campaña, "no nos fiamos en absoluto porque no vimos un cambio de actitud", ha sostenido.

En este sentido, Godoy ha reprochado a Núñez que siguiera hablando "de bulos y mentiras", ya que esa actitud "va a dificultar los acuerdos que son buenos para esta tierra, que son buenos para los castellanomanchegos y que serían deseables", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Cada vez que hemos pedido el apoyo del PP de Paco Núñez, ha sido materialmente imposible, incluso en los peores momentos que ha pasado esta tierra en la última legislatura, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con estos problemas tan importantes", ha recordado el dirigente socialista.

A su juicio, da la sensación de que "estamos asistiendo al punto final de Paco Núñez como presidente del PP de Castilla-La Mancha", ya que sigue sin cambiar hacia una actitud constructiva y de capacidad de diálogo.

"El PP no ha querido no solo estar con nosotros, sino que ha estado lanzando bulos y mentiras, no estando a la altura de lo que necesita de esta tierra", ha insistido Godoy, quien ha lamentado de nuevo que su presidente regional, Paco Núñez, siga instalado "en la radicalidad frente a la moderación que representa el presidente Page".