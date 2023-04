PSOE ve "falta de creatividad" en Sol que podría tener sombra con toldos y pérgolas verdes ante el cambio climático

Giraldo, urbanista, es "consciente" de las dificultades técnicas para arbolado, pero podría haber otras medidas de "adaptación climática"

El 'número 9' de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha reprochado al Gobierno local la "falta de creatividad" en la reforma de la Puerta del Sol y ha destacado que podrían haberse buscado alternativas para que hubiera sombra con toldos o pérgolas verdes.

"No se trata de que no haya árboles, sino de que no haya sombra. Somos conocedores de las dificultades técnicas. Nunca ha tenido árboles, nadie cuestiona eso, pero no puede ser que no haya elementos de adaptación climática", ha remarcado el urbanista en declaraciones a Europa Press después de que la delegada de Obras, Paloma García Romero, recuperase mensajes suyos en Twitter defendiendo que Sol fuera una plaza "bruta".

Giraldo ha deslizado que los mensajes destacados por la edil son seleccionados de "forma interesada" cuando en el hilo del que proceden el mensaje es que hay elementos positivos, pero que le faltan elementos. Entiende que no hay problemas con las "plazas diáfanas" como el resultado de Sol, pero que esta es "la tónica" en todos los lugares, especialmente en el "abandono de las periferias". "Sol es una anécdota. Lo más claro son las miles de calles sin un árbol en Madrid", ha recalcado.

Precisamente Giraldo, horas antes de la crítica de García Romero, compartía un vídeo grabado junto a la candidata socialista, Reyes Maroto, en el que destaca que hay algunos "puntos a favor" como el cambio de las luminarias por led o la incorporación de bancos.

Pero entiende que precisamente estos lugares de reposo deberían haberse repensado incorporando, por ejemplo, unos techos verdes para garantizar que se puedan usar en verano. También ha destacado cómo se podría haber conservado la estructura conocida como 'La Ballena' --el acceso a Cercanías-- .

"La Puerta del Sol es un paradigma, pero no olvidemos que Madrid es mucho más grande que la Puerta del Sol y que tenemos que hablar de todos los lugares que están fuera de la M30 a los que hace mucho tiempo que no llega una inversión como la que aquí se hace cada poco tiempo. Esta es sin duda la mayor crítica que le podemos hacer a la Puerta del Sol ahora mismo", concluye Giraldo.