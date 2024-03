El PSOE exije a Salud la creación del Área Sanitaria Campiña Sur con los hospitales de Montilla y Puente Genil

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha reclamado este martes a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "la creación del Área Sanitaria Campiña Sur con los hospitales de Montilla y Puente Genil, dadas las evidencias que demuestran que el modelo que implantó el PP de adscribirlos al Área Sanitaria Sur ha fracasado".

Según ha informado el PSOE en una nota, Ambrosio ha señalado que "así lo indican el empeoramiento de la calidad del servicio, con listas de espera, tanto quirúrgicas como de especialidades, inasumibles", además de "recorte de servicios de la cartera sanitaria y la fuga de profesionales en busca de mejores condiciones de trabajo".

En una atención a medios en Montilla con motivo del encuentro con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del Hospital de Montilla, Ambrosio ha defendido la sanidad pública, y "un modelo de éxito como era el Hospital de Montilla, que a lo largo de los años ha sido premiado y reconocido como excelente, con logros tan importantes como la reducción al mínimo de la lista de espera, crecimiento en cartera de servicios, camas, plazas UCI, quirófanos y programas de salud".

La socialista ha asegurado que este modelo de gestión "funcionaba y lograba resultados que se reflejaban en la satisfacción de la ciudadanía", pero "la llegada del PP al Gobierno andaluz ha hecho que "el modelo de gestión cambie, y que ese cambio sea a peor"

Así, ha afirmado que "estamos en condiciones de decir que el PP no está cumpliendo con sus compromisos". Ha recordado que en junio de 2022 la Consejería de Salud asumió la creación del Área Sanitaria Campiña Sur, lo cual aún no ha hecho, y lo cierto es que "desde que los hospitales de Montilla y de Puente Genil salen de la gestión de la Agencia Pública y se incorporan al SAS, como parte del Área Sanitaria Sur, hemos comprobado cómo la calidad del servicio ha empeorado".

Ambrosio ha subrayado que "hay un pronunciamiento para la creación" del Área Sanitaria Campiña Sur y "el PSOE va a demandar que se lleve a término, para atender los deseos de profesionales y vecinos afectados", añadiendo que, "además, hay comparativas que no se soportan, y es que el Hospital de Montilla es el único de nivel 3 que no gestiona un área sanitaria propia, lo que no ocurre en ningún otro lugar de Andalucía".

CCOO

A la gestión actual en el Hospital de Montilla también se ha referido este martes, en otra nota, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, que ha criticado "la sobrecarga laboral que soportan los celadores" del centro hospitalario montillano.

Así, el sindicato ha afirmado que, desde que el centro "se integró en la macro Área Sanitaria Sur, no se sustituyen las bajas con rapidez y la plantilla es absolutamente insuficiente para cubrir la demanda", opinando CCOO que el Hospital de Montilla "debería conformar un área sanitaria aparte, junto al Hospital de Puente Genil, lo que facilitaría la gestión del personal".