PSOE exige respuesta "inmediata" a los "problemas" en transporte escolar de alumnos de Cala y Arroyomolinos

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía que solucione los "problemas graves" que "sufre la educación pública" en un inicio de curso que ha calificado de "lamentable" y ha exigido una respuesta "inmediata" a "la falta de plazas en el transporte escolar que sufren los alumnos de Cala y Arroyomolinos de León".

El socialista ha asegurado que "hay una carencia enorme de profesorado" en los centros públicos y "los padres ya se están manifestando y poniendo en evidencia la situación, reclamando una reacción de la Junta de Andalucía, como está ocurriendo de la mano de las AMPAS de Ayamonte, Zalamea y Huelva capital, que han protagonizado protestas para reclamar que se cubran las plazas del profesorado que falta".

Además, ha afirmado que el inicio del curso "se ha visto lastrado por un hecho que resulta patético", en referencia al problema de transporte escolar que están sufriendo los alumnos de Cala y de Arroyomolinos de León que tienen que acudir al instituto de Santa Olalla del Cala, "debido a que solo hay un autobús de 54 para 62 pasajeros".

"Por lo que ocho jóvenes se quedan fuera, entre ellos dos chicas con necesidades especiales de movilidad que, al parecer, el vehículo carece de las medidas específicas para que puedan acceder", lo que el parlamentario achaca a una "falta de sensibilidad de los responsables públicos que tienen que atender esta demanda", ha lamentado.

Gaviño también ha manifestado que "seguimos asistiendo a la estrategia de Juanma Moreno de atacar y defenestrar la educación pública por la desaparición de aulas en los centros públicos", apuntando que "sabemos que hay un descenso de la natalidad y descenso, por tanto, de matriculaciones, lo que debe afectar tanto a centros públicos como a privados, pero no, porque las aulas públicas se han visto reducidas en un 2,51%, mientras que las concertadas aumentan un 0,5%".

Por ello, el portavoz del PSOE de Huelva ha remarcado "la diferencia de trato que tiene Moreno hacia la escuela pública" y ha especificado que "han desaparecido desde que gobierna el PP en la Junta 2.000 aulas, 200 en nuestra provincia, pero en la concertada no solo no desaparecen, sino que se ven incrementadas".

En este sentido, el PSOE ha defendido este jueves una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para "solicitar al Gobierno que muestre sensibilidad con la bajada de la ratio para mejorar la calidad educativa".

Además, Gaviño ha dicho que esta situación "se está dando también en la Formación Profesional", donde "están creciendo exponencialmente los centros privados" y "en la universidad", donde, según ha afirmado, "vemos un ataque evidente".

Por un lado, ha reseñado que "se ha tenido que cambiar el criterio en cuanto a la financiación de las universidades", presentando un nuevo modelo que "resulta insuficiente, es de mínimos, porque está basado en criterios que harán desaparecer a las universidades pequeñas como la de Huelva, a la que no se le garantiza la financiación que necesita para poder sobrevivir".

"El cambio ha consistido en el incremento de 14 millones de euros de complemento a la financiación que, por ejemplo, no permiten afrontar los derechos salariales de las universidades públicas de Andalucía. Es un ataque frontal, estaremos muy pendientes de que se cumpla el acuerdo y se dote con suficiencia para el presupuesto de 2024, para que la universidad pública no solo se mantenga, sino que crezca, y que no siga la deriva privatizadora", ha enfatizado.

Y, por otro lado, ha señalado que "lo que no ha contado Moreno es que se acaban de aprobar dos nuevas universidades privadas para Andalucía, conforme a los criterios en la antigua Ley Wert, que pone pocos requisitos para que se implanten estos centros privados, por lo que a partir de ahora tenemos un dirigente que apoya las universidades privadas y de baja calidad".

"Esa es la política educativa que atacamos y denunciamos, va en contra de todos nuestros valores, que se sustentan en promover una educación pública, universal, digna y de calidad para todos los alumnos y todas las alumnas de Andalucía", ha terminado.