El PSOE exige a la Junta "que se ponga a trabajar" para "solucionar" los problemas de agua en la sierra

El senador del PSOE de Huelva, Amaro Huelva, ha exigido a la Junta que "se ponga a trabajar" para "solucionar" los problemas de agua en la sierra que afecta "a la mitad de la población" de la comarca y a 14 núcleos, aunque dos de ellos -- Cala y Santa Olalla del Cala-- "vienen sufriendo estas restricciones desde hace cuatro años". Por ello, ha insistido en que la "solución" pasa por, además de la ejecución de la segunda y tercera fase del Anillo Hídrico, la instalación de la planta de tratamiento en el embalse de Aracena.

En rueda de prensa, el senador le ha preguntado al PP si "le ha dicho al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hay un problema de agua en la sierra", porque dice no entender "a qué están esperando para ponerse a trabajar y paliar este problema".

Al respecto, Amaro Huelva ha criticado que Juanma Moreno lleva cinco años de presidente de la Junta y que "dos municipios de la sierra --Cala y Santa Olalla del Cala-- están soportando restricciones de agua desde hace cuatro", pero en total son "14 los que tienen actualmente cortes del suministro".

"Sabemos que hay un problema de sequía y no sé si alguien se lo ha dicho al presidente de la Junta, pero, ante un problema de esta índole, lo normal es que se empiece a trabajar para solucionarlo. Pero Juanma Moreno no está haciendo absolutamente nada cuando hablamos de un problema que está afectando al 50% de la población de la sierra de Huelva, 19.000 personas de 14 municipios", ha aseverado.

Asimismo, el socialista ha señalado que la primera fase del Anillo Hídrico "se está ejecutando" y "parece que está próxima su finalización", pero "hay otras dos fases de las que no sabemos ni siquiera si están programadas", por lo que ha subrayado que es "de extrema urgencia" que "se ponga a trabajar para solucionarlo" porque "se trata de agua para las personas".

Además, Amaro Huelva ha apuntado que la "solución" es instalar la planta de tratamiento a las puertas del embalse de Aracena, que "actualmente abastece a la provincia de Sevilla" y que esta infraestructura junto a las conducciones necesarias "solucionaría el problema", porque "abastecería de una forma ordenada y general a los núcleos de población que hoy no tienen el suministro de agua".

"Por lo tanto, nuestro requerimiento y exigencia al Partido Popular y a la Junta es que se pongan a trabajar ya y que le den solución a las personas de la sierra tanto con la finalización de la primera fase del Anillo Hídrico como con la programación de la segunda y tercera fase. Pero, además, es necesario que comiencen la ejecución de la planta de tratamiento de agua en el embalse de Aracena", ha comentado.

Por otra parte, el senador ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está "a la espera" de la autorización por parte del departamento de Minas de la Junta de Andalucía de "ciertas captaciones de agua que están programadas".

"No vemos coherente que vengan otras administraciones a auxiliar lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía y que, encima, se le pongan trabas. Por lo tanto, urgencia no, emergencia en la sierra de Huelva, porque la mitad de la población no tiene agua y Juanma Moreno lleva cinco años de presidente y cuatro con restricciones de agua en dos municipios", ha finalizado.