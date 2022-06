El PSOE exige a la Junta conocer el plan de verano sanitario y destaca que hay "52.000 onubenses en espera"

La parlamentaria andaluza electa por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha exigido a la Junta este lunes que "cuanto antes" dé a conocer el plan de verano de los centros de salud y hospitales públicos, ya que "es verano y no se sabe nada sobre las previsiones del Gobierno andaluz", toda vez que ha subrayado que "hay 52.000 onubenses en lista de espera, algunos con patologías graves y ahora llega una época en la que se tensionan algunas zonas de la provincia".

Así se ha manifestado Márquez junto a los también parlamentarios andaluces electos por la provincia Enrique Gaviño y Susana Rivas, a las puertas del centro de salud de Isla Chica de Huelva, donde ha subrayado que "con esta actitud sigue habiendo un gobierno continuista", puesto que "debería de haber hecho las previsiones porque conocía cuál era la situación sanitaria de hace unos meses".

De este modo, la parlamentaria ha incidido en que en la provincia "hay 52.000 personas en estos momentos esperando para ser atendidas, algunas con patologías graves", ello "a las puertas de un verano donde, además, se tensionan muchas zonas, especialmente en la costa de Huelva, y no hay ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de Andalucía".

"No entendemos por qué desde el Gobierno se nos dice que las listas de sanidad están agotadas, que no hay profesionales sanitarios para renovar esas listas y que en estos momentos no hay ningún tipo de solución por parte del Gobierno de la Junta. Nosotros hemos hablado también con los representantes de los trabajadores y nos dicen lo mismo, que nadie se ha sentado con ellos para decirle cómo vamos a abordar el Plan Verano en los centros de salud de Andalucía", ha aseverado la socialista.

En esta línea, la parlamentaria ha expresado que "es necesariopreservar las condiciones laborales de los trabajadores y darles también el descanso que merecen, ya que muchos están exhaustos a estas alturas del año, después de lo que vienen arrastrando durante tantísimo tiempo especialmente con la pandemia" y "con una gestión y unos horarios desorbitados y una falta de recursos evidente en los centros de salud y en la atención primaria".

Por todo ello, Márquez ha asegurado que van "ponerles las pilas al Gobierno de Andalucía" y le ha exigido que "se ponga a trabajar, que escuche a los representantes de los profesionales y que cuanto antes impulse el plan de verano consensuado".

"Lo que no vamos a permitir es que pase lo mismo que todos los años. Se tiene que haber aprendido de los errores y no se puede volver a sobrecargar de trabajo a los profesionales sanitarios quitándoles vacaciones, con unos horarios infernales y sobrecargando de nuevo el sistema sanitario y la atención sanitaria", ha criticado la socialista.

Asimismo, la socialista ha incidido en que "no se puede consentir el despido de 8.000 profesionales sanitarios, 200 de ellos en la provincia, cuya reincorporación es urgente que se haga efectiva", toda vez que ha criticado que el presidente dijo en el mes de mayo que "los profesionales que en estos momentos están con contrato de formación se iban a mantener en esas plantillas para aligerar un poco también el trabajo de los profesionales, cosa que no ha ocurrido".

Además de todo ello, Márquez ha puesto el acento en que, "si las condiciones laborales que se le ofrecen a esos profesionales sanitarios son contratos de horas, días o de semanas, es evidente que una persona elija irse a otro sitio, aunque tenga que estar lejos de su familia, si tiene un contrato de trabajo mucho más estable y con mejores condiciones laborales".

"Por tanto, para nosotros es fundamental no solo en la cuantía, sino en la calidad del trabajo que se ofrece para garantizar que los profesionales sanitarios que son de aquí se queden aquí", ha concluido la socialista.